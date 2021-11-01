Вице-мэр Москвы заявил о «колоссальной проблеме» с апартаментами

Вице-мэр Москвы Андрей Бочкарев, курирующий стройкомплекс, заявил, что без изменения законодательства обеспечить построенные в Москве апартаменты социальной инфраструктурой и, соответственно, решить вопрос с пропиской в них, не представляется возможным. Об этом пишет РБК. По словам Бочкарева, застройщики злоупотребляли разрешениями, которые выдавались на строительство гостиниц.

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Напомним, что весной в Госдуму был внесен законопроект, который должен определить статус апартаментов, условия проживания в таком типе жилья, а также регулировать правоотношения, которые возникают в связи с этим. Однако до первого чтения в палате предложение не дошло.

Отвечая на вопрос, следует ли позволить покупателям апартаментов в них прописываться, Бочкарев заявил, что это «сложная развилка».

«Потому что прописка сразу налагает на город обязательства по обеспечению социальной инфраструктурой. А объекты построены в тех местах, где мы школу, поликлинику и детский сад построить не можем. Это физически невозможно», — пояснил он.

Гостиницы и апартаменты пока находятся в единой категории. Бочкарев пояснил, что застройщики получают вид разрешенного использования на гостиницу и продают дома под видом жилых.

По словам вице-мэра, город при выдаче разрешения на стройку апартаментов предупреждал застройщика о том, что обеспечить социальную инфраструктуру не представляется возможным.

«Это колоссальная проблема. Но люди живут, и других вариантов никаких нет. Кто-то говорит, что надо закончить их строить. Кто-то наоборот, говорит, что надо апартаменты строить и называть жильем с ограничениями. Но для этого нужен специальный закон», — заключил он.