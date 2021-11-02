В России подскочили цены на студии в новостройках

За год студии в российских новостройках выросли в цене намного больше, чем другие типы квартир, — в среднем почти на 31%. Об этом пишут «Известиям», ссылаясь на риелторов и девелоперов.

В частности, в Москве они подорожали в среднем на 42%, до 7,56 млн рублей. Однокомнатные квартиры в столице подорожали на 34%, до 10,8 млн рублей, двухкомнатные — на 30%, до 15,14 млн рублей, а трехкомнатные — на 25%, до 19,68 млн рублей.

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В среднем в крупных городах России квадратный метр студий в октябре 2021 года в сравнении с таким же периодом 2020 года подорожал на 30,7%, а в целом на первичном рынке — на 17%, заявил изданию руководитель центра новостроек федеральной компании «Этажи» Сергей Зайцев.

«Максимальный рост на квадратные метры в студиях среди крупных городов отмечен в Москве — 52,6% (средняя стоимость «квадрата» по всем типам выросла на 17,4%), Санкт-Петербурге — 48% (по всем типам — 34,7%), Краснодаре — 40,8% (по всем типам — 24%), Казани — 37,9% (по всем типам — 24,1%) и Омске — 27,1% (по всем типам — 13,3%)», — подчеркнул он.

Студии имеют наименьшую площадь. В компании «Метриум» сообщили, что в Москве их средний размер достигает 24,7 кв. м. Для сравнения: площадь «однушек» составляет 39,9 «квадратов», двушек — 61,2, трешек — 83,9.

Традиционно стоимость квадратного метра в студии выше, чем в более крупных квартирах, указал вице-президент GloraX Руслан Сырцов. Общее повышение цен наиболее заметно именно на малогабаритных квартирах, указал эксперт.

Совладелец «Группы Родина» Владимир Щекин отметил тот факт, что студии остаются самыми доступными предложениями на первичном рынке, несмотря на высокую стоимость квадратного метра. Он уверен, что востребованность на маленькие площади жилья будет расти, так как цены на жилье и ставки по ипотеке не спешат снижаться.