Фенольные дома хотят признать непригодными для проживания

Опасный фенол пришёл в дома россиян на пике активного строительства в 50-х годах прошлого века. Чтобы ускорить темпы возведения жилых домов и снизить их стоимость, тогда в стране много экспериментировали с бетоном. Так, фенол позволял бетону быстрее схватываться, поэтому, по словам, очевидцев, такие панели на стройки привозили «ещё горячими». В 1970 годах с применением такой технологии построили сотни «быстрых» домов.

Фото: © ИТАР-ТАСС/ Григорий Сысоев © ИТАР-ТАСС/ Григорий Сысоев

Однако скоро они пошли трещинами — стало понятно, что технология себя не оправдала. Но что ещё страшнее, ядовитые фенольные испарения стали оказывать негативное воздействие на здоровье людей. Фенол даже объявили одним из факторов, провоцирующим онкологические заболевания. Почему в России снова вспомнили о феноле, разбиралась «Парламентская газета».

Видео дня

Бюджетные поправки по фенолу

Ещё 18 октября фенольную тему первым в этом году поднял председатель Комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров. Он предложил внести изменения в госпрограмму расселения жилья и включить туда фенольные дома.

«Когда мы не включали фенольные дома в предыдущую программу ветхого жилья, это было связано с одним — с нехваткой денег. Теперь у меня просьба к Аппарату: этот вопрос вынести соответственно, чтобы получить ответ от Минстроя», — сказал парламентарий.

По информации Макарова, проблема фенольных домов особенно актуальна для северных регионов. Эту информацию подтвердила и представитель Ханты-Мансийского автономного округа в Государственной Думе Ольга Ануфриева.

На пленарном заседании с участием министра финансов Антона Силуанова 19 октября она потребовала признать фенольные дома непригодными для проживания и включить их в государственную программу переселения граждан из аварийного жилья.

«Считаю несправедливостью невозможность переселения жителей из домов, которые фактически непригодны для проживания, но при этом юридически такими не признаются», — сказала тогда депутат.

Наконец к вопросу вернулись 22 октября на заседании Комитета по бюджету и налогам, в котором принял участие замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Юрий Гордеев.

Чиновник подтвердил, что в России готовится новая программа по расселению фенольного жилья. Она может быть реализована в рамках второй очереди расселения ветхого, аварийного жилья, уточнил Гордеев.

Где в России больше всего опасных домов

По оценкам экспертов, только в Ханты-Мансийском автономном округе необходимо расселить 616 фенольных домов. Вопрос в ходе телефонной беседы ещё год назад обсудили вице-премьер Марат Хуснуллин и губернатор региона Наталья Комарова.

«В ходе беседы мы коснулись целого ряда вопросов, в частности связанных с жилищным строительством, ликвидацией непригодного жилфонда, а также сферы ЖКХ», — процитировала тогда вице-премьера его пресс-служба.

«Обсудили также подходы к решению вопросов расселения многоквартирных деревянных домов с превышением предельно допустимой концентрации содержания фенола и формальдегида в строительных конструкциях и материалах, из которых они сделаны», — уточнила в своём инстаграм-аккаунте Наталья Комарова.

Много фенольных домов и в столице, утверждают эксперты — всего порядка 260 опасных объектов. Например, во второй половине прошлого века их активно строили на Открытом шоссе, улице Химушина, в Солнцеве и в других местах.

Тему фенольных домов в Метрогородке и вреда проживания в них подняли в 1989-1990 годах. В итоге в 1991 году дома №24/1, 24/2, 24/42 по Открытому шоссе и дома №3/1, 3/2, 3/3 по улице Химушина независимыми экспертами были признаны непригодными для проживания.

«Исследования доказали, что фенол может быть серьёзным фактором риска развития таких заболеваний, как онкология. И у жителей таких домов действительно чаще выявляли рак», — сказал «Парламентской газете» член Комитета Совета Федерации по социальной политике заслуженный врач России Владимир Круглый.

Кроме того, фенольные испарения могут приводить к заболеваниям дыхательных путей, почек и так далее, уточнил сенатор. «Поэтому считаю, что программа расселения таких домов необходима», — сказал Круглый. Например, в Москве она могла бы быть реализована в рамках реновации, предположил сенатор.

После проведённой экспертизы в 90-х годах прошлого века часть фенольных домов в Метрогородке (Открытое шоссе и улица Химушина) действительно снесли, другие — законсервировали. Однако по результатам повторной экспертизы спустя несколько лет дома признали уже не столь опасными.

«Материалы строительных конструкций и материалы, применяемые в отделке помещений, не являются источником выделения фенола и формальдегида в воздушную среду жилых помещений», — заявили в Институте экспериментального проектирования Института экологии человека и гигиены окружающей среды имени Сысина.

Эксплуатация квартир этих зданий в качестве постоянного или временного жилого фонда возможна после выполнения рекомендаций по соблюдению требованиям СанПина, уточнили эксперты. В итоге было решено разместить в таких домах общежития МВД и учреждения «Автомобильные дороги ВАО»

Где ещё есть опасный фенол

С опасным фенолом россияне стакиваются не только дома, но и в окружающей среде фактически ежедневно, говорят эксперты.

Так, Счётная палата по итогам проверки в конце 2020 года пришла к выводу, что основной объём загрязняющих веществ попадает в Волгу с диффузным стоком с сельскохозяйственных полей, промышленных площадок, населённых пунктов и дорог и этот процесс является неконтролируемым.

По данным ведомства, основными загрязняющими веществами речного бассейна являются соединения железа, меди, нефтепродукты, те же фенолы, а также органические вещества, аммонийный и нитритный азот, соединения цинка и марганца.

Огромный резонанс в прошлом году вызвала и история с загрязнением акватории Камчатки. Первыми об изменении цвета воды на Халактырском пляже тогда заявили серферы. Очевидцы же пожаловались резь в глазах и раздражение на коже. А позже на пляже нашли множество мёртвых морских животных.