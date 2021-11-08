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Эксперт оценил вероятность ипотечного кризиса

Лера Букина
57 минут назад

В России в ближайшее время ипотечный кризис маловероятен, поскольку ипотека не занимает настолько значимую долю в общем объеме кредитования. Об этом сообщает РИА Недвижимость, ссылаясь на генерального директора бюро кредитных историй «Эквифакс» Олега Лагуткина.

Эксперт оценил вероятность ипотечного кризиса
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Ее доля не превышает 40%, поэтому по-настоящему ипотечного кризиса вряд ли можно ожидать на ближайшем горизонте», – сказал эксперт.

По его словам, в стране не исключены общие финансовые кризисы, которые коснутся ипотечного кредитования и качества уже сформированного портфеля кредитов.

«При этом даже в период предыдущих кризисов качество ипотечного портфеля оставалось на самом высоком уровне среди прочих видов кредитования. Так, даже с учетом кризисов, чистые финальные потери по ипотечному кредитованию редко превышали 2,5%», – подчеркнул Лагуткин.

Эксперт отметил, что в России пока не было реальных ипотечных кризисов, когда резко падает стоимость залоговой недвижимости. Лагуткин отметил, что наиболее значимые финансовые кризисы на рынке кредитования были в 2008-2009, 2014-2015 и 2020 годах.

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Ранее сообщалось, что Минстрой увидел риски того, что ставка ипотеки в 2021 году будет превышать показатель в 8%, установленный нацпроектом «Жилье и городская среда». Ожидаемое повышение ставки по ипотеке выше показателя нацпроекта связано с тем, что в предыдущем прогнозе не закладывалась та ставка ЦБ, «которая есть сейчас или будет в ближайшее время», указал в ходе форума MREF газеты «Ведомости» замминистра строительства и ЖКХ России Никита Стасишин.
Недвижимость,Никита Стасишин,Минстрой,Центральный банк России,Ведомости,
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