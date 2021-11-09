Квартиры в Москве перестали дорожать

Вторичная недвижимость продолжает дорожать во всех городах-миллионниках России, кроме Москвы — там цены с лета перестали увеличиваться, говорится в материалах портала Restate.ru, предоставленных «Ленте.ру». Максимальный рост стоимости «вторички» зафиксирован в Казани, Нижнем Новгороде и Воронеже.

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По данным аналитиков, за год (с октября 2020-го по октябрь 2021-го) «квадрат» на вторичном рынке городов-миллионников подорожал в среднем на 30 процентов. Только за минувшие сентябрь-октябрь цены прибавили 3-8 процентов.

Максимальный рост отмечен в Казани — на 36 процентов за год, до 119,3 тысячи рублей за квадратный метр. На втором месте Нижний Новгород (плюс 34 процента за год; средняя цена квадратного метра — 102,3 тысячи рублей). Тройку замыкает Воронеж с 32-процентным ростом (74 тысячи рублей за «квадрат»).

В остальных миллионниках квадратный метр за год также подорожал значительно, но Пермь и Москва показали наименьшую динамику — 16,5 и 13 процентов соответственно. «Москва выбивается из общего тренда — здесь за прошедший год зафиксирован минимальный прирост, — отмечают специалисты. — С лета средние цены почти не менялись и сейчас составляют 321,1 тысячи рублей за квадратный метр. Судя по всему, столичный рынок уже перегрет». За два прошедших месяца осени «вторичка» в столице подешевела на 2 процента, подсчитали в Restate.ru.