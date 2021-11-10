Скидку 0,3% на ставку по ипотеке Сбера можно получить при бронировании новостроек на Домклик

Жилье на Домклик теперь можно забронировать со скидкой 0,3% на ставку по ипотеке. Для онлайн-бронирования доступны тысячи квартир в 130 новостройках по всей России, которые можно найти с помощью фильтра «Скидка на ипотеку 0,3%».

Фото: Журнал ДомКлик Журнал ДомКлик

Чтобы забронировать квартиру, выберите ее из доступных вариантов и нажмите «Забронировать». После бронирования с вами свяжется менеджер и проконсультирует по всем вопросам, связанным с бронированием и получением скидки.

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Павел ПетриченкоЗаместитель генерального директора АО Специализированный застройщик «РСГ-Академическое»«Домклик — удобный и эффективный ресурс, который предоставляет застройщику дополнительные возможности коммуникации с клиентом. Онлайн-платформа, оперативность, надежность, выгодные условия бронирования новостроек становятся частью маркетингового арсенала для лидеров отрасли. Ценим доверие Сбера и возможность в числе первых в регионе предложить своим клиентам современный сервис».

Константин Гриценко Коммерческий директор холдинга «РСТИ» «Домклик позволяет быстро выбрать и забронировать квартиру, не выходя из дома. Скидка 0,3% на ипотечную ставку станет еще одним преимуществом для покупателей. Поскольку мы заинтересованы в том, чтобы наши клиенты могли приобрести квартиры на выгодных условиях, мы подключили к сервису бронирования на Домклик наши жилые комплексы New Time, Terra и Familia».

Ольга Тумайкина Коммерческий директор ГК ФСК «Благодаря сотрудничеству ГК ФСК с Домклик теперь покупатели могут не только бесплатно забронировать онлайн понравившуюся квартиру в наших проектах, чтобы принять решение о покупке, но и получить дополнительную скидку 0,3% на ипотечную ставку. Используя различные опции и сервисы, мы готовы предлагать клиентам все более персонифицированный продукт, который бы соответствовал их ожиданиям и возможностям».

Павел Петров Коммерческий директор строительной компании DOGMA «Теперь стало еще выгоднее и удобнее приобрести квартиры в наших жилых комплексах. DOGMA совместно со СберБанком запустила программу «Скидка на ипотеку 0,3%». Скидку наши покупатели могут получить, не выходя из дома, забронировав квартиру на Домклик. Акция распространяется на все жилые комплексы: «Парк Победы», «Арена», МКР. «Самолет».

Андрей Анашкин Заместитель генерального директора ГК «ЮгСтройИнвест» «Домклик от Сбера — незаменимый помощник при дистанционном бронировании жилья. Мы давно оценили его удобство и используем этот ресурс при работе со своими клиентами. Сбер всегда был и остается стратегическим партнером группы компании «ЮгСтройИнвест» и дает возможность предоставить нашим дольщикам самые комфортные и безопасные условия приобретения недвижимости».

Анжелика Альшаева Генеральный директор Агентства недвижимости «КВС» «КВС» активно поддерживает тренд на цифровизацию. Для нас важно дать клиентам возможность максимально быстро, просто и комфортно приобретать квартиры онлайн. В сентябре наша компания подключилась к новой опции Домклик: теперь пользователи могут бесплатно бронировать квартиры в наших домах. На данный момент услугой воспользовались уже двое клиентов. Я полагаю, что в ближайшее время число таких покупателей будет расти. Людям важно иметь возможность забронировать выбранную квартиру на несколько дней, чтобы успеть получить одобрение по ипотеке, а также все взвесить и обдумать».

Напомним, возможность забронировать квартиру онлайн появилась на Домклик в сентябре 2021 года. Срок бронирования составляет от двух до семи дней, в течение которых жильё гарантированно не поступит в открытую продажу.