Сотрудников СК могут лишить квартир из-за новшеств в законодательстве

Сотрудники Следственного комитета России могут остаться без служебных квартир в этом году из-за новшеств в законодательстве, рассказал информированный источник.
«В приобретении служебных квартир для сотрудников возникла проблема. Часть средств, а именно 100 млн рублей, невозможно изыскать из-за нюансов в законодательстве, а также потому, что документы на перераспределение денежных средств до сих пор не подписаны в правительственной комиссии по региональному развитию», – сказал РИА «Новости» источник.
По его словам, если вопрос с документами не решится до конца ноября, то следователи останутся без служебных квартир в этом году.
Ранее в ведомстве сообщили, что в ближайшее время для сотрудников приобретут 47 квартир, также в кратчайшие сроки будут распределены имеющиеся 18 квартир.