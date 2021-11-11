Сотрудников СК могут лишить квартир из-за новшеств в законодательстве

«В приобретении служебных квартир для сотрудников возникла проблема. Часть средств, а именно 100 млн рублей, невозможно изыскать из-за нюансов в законодательстве, а также потому, что документы на перераспределение денежных средств до сих пор не подписаны в правительственной комиссии по региональному развитию», – сказал РИА «Новости» источник.