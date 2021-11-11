Сбербанк снизит ипотечные ставки за два документа

Сбербанк с сегодняшнего дня снижает ставки по ипотеке на новостройки при ее оформлении по двум документам. Скидка составляет 0,3 процентных пункта.

Процентные ставки для клиентов без подтверждения дохода и занятости составят от 8,9% при регистрации сделки в электронном виде и от 2% - по программе субсидирования с застройщиком, сообщает пресс-служба банка. Первоначальный взнос - от 20%. Срок кредита - до 30 лет.