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Сбербанк снизит ипотечные ставки за два документа

Российская Газета
44 минуты назад

Сбербанк с сегодняшнего дня снижает ставки по ипотеке на новостройки при ее оформлении по двум документам. Скидка составляет 0,3 процентных пункта.

Сбербанк снизит ипотечные ставки за два документа
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

Процентные ставки для клиентов без подтверждения дохода и занятости составят от 8,9% при регистрации сделки в электронном виде и от 2% - по программе субсидирования с застройщиком, сообщает пресс-служба банка. Первоначальный взнос - от 20%. Срок кредита - до 30 лет.

Для подачи заявки на ипотеку со скидкой понадобятся паспорт и любой документ из списка: СНИЛС, водительское удостоверение, загранпаспорт, военный билет, удостоверение личности военнослужащего или сотрудника федеральных органов власти.

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