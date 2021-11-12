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Успеть до декабря: россиян призвали не откладывать покупку квартиры

Мария Иванова
40 минут назад

Опрошенные Life эксперты посоветовали россиянам, планирующим покупку бюджетных однушек, сделать это до наступления сезонного ажиотажа в декабре. Ведущий эксперт Buybuyhouse Марина Лашкевич заявила, что в декабре с покупкой жилья можно не успеть - лучшие варианты быстро разберут.

Успеть до декабря: россиян призвали не откладывать покупку квартиры
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Еще один эксперт, глава представительства инвестиционного фонда ANIF в РФ Сергей Григорян посоветовал не ждать резкого снижения цен на жилье в ближайшее время.

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«Максимум, что возможно, это замедление темпов роста до уровня инфляции, так как рынок все же перегрет и платежеспособность населения постепенно сокращается. Поэтому ответ на вопрос, стоит ли сейчас покупать жильё, скорее да, чем нет», - подчеркнул он.

Григорян допустил, что в перспективе двух-трех лет недвижимость подешевеет на пять - десять процентов, если пандемия полностью отступит.

Глава отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган допустил, что в ближайшее время застройщики выведут на рынок новое жилье и предложил покупателям скидки, так как «финансовый год нужно обязательно закрывать позитивно». Он отметил, что можно будет даже поторговаться с продавцами, но в пределах двух-трех процентов.

«Во всех сегментах недвижимости, кроме элитного, сейчас можно ожидать или стагнации, или небольшого снижения цен предложения - не более чем на те же 2 - 3 процента», - подчеркнул он.

Григорян назвал предновогодние скидки на жилье спорным вопросом. По его мнению, в этом году застройщики в основном будут предлагать программы субсидирования ипотеки на первый год, когда процент по кредиту временно будет нулевым.

Также в стране продолжает действовать программа льготной ипотеки, В апреле 2020-го государство начало субсидировать ипотечные ставки: самой популярной программой в России стала льготная ипотека на новостройки под 6,5 процента.

С 1 июля 2021 года основные параметры льготной программы изменились - был урезан максимальный размер кредита (с 6 - 12 миллионов в зависимости региона до трех миллионов рублей) и повышена ставка (до семи процентов).

Недвижимость,Михаил Коган,Сергей Григорян,
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