Сбербанк запускает ипотеку на залоговые квартиры

Теперь заёмщики СберБанка могут приобрести квартиру или апартаменты на первичном рынке жилья, находящиеся в залоге у СберБанка.

Процедура очень проста:

продавец и покупатель заключают договор уступки прав требования по договору участия в долевом строительстве;

банк готовит письмо с согласием на отчуждение объекта и последующую ипотеку;

долг по ипотеке продавца погашается после предоставления зарегистрированного договора из Росреестра.

Процентные ставки от 7,9% годовых.

Условия кредитования распространяются и на программу государственной поддержки для семей с детьми, ставки по которой составляет от 5% годовых.

Подать заявку и оформить кредит можно онлайн.

Всё чаще собственники недвижимости сталкиваются с необходимостью продать квартиру, которая ещё находится на стадии строительства, за которую выплачивают ипотеку. Например, для улучшения жилищных условий или переезда в другой город. Услуга позволяет упростить и ускорить процесс продажи недвижимости, находящейся в залоге у СберБанка. При этом всё происходит прозрачно и безопасно

Николай Васев