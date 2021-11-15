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Сбербанк запускает ипотеку на залоговые квартиры

SberPressиещё 2
1 час назад

Теперь заёмщики СберБанка могут приобрести квартиру или апартаменты на первичном рынке жилья, находящиеся в залоге у СберБанка.

Процедура очень проста:

продавец и покупатель заключают договор уступки прав требования по договору участия в долевом строительстве;

банк готовит письмо с согласием на отчуждение объекта и последующую ипотеку;

долг по ипотеке продавца погашается после предоставления зарегистрированного договора из Росреестра.

Процентные ставки от 7,9% годовых.

Условия кредитования распространяются и на программу государственной поддержки для семей с детьми, ставки по которой составляет от 5% годовых.

Подать заявку и оформить кредит можно онлайн.

Всё чаще собственники недвижимости сталкиваются с необходимостью продать квартиру, которая ещё находится на стадии строительства, за которую выплачивают ипотеку. Например, для улучшения жилищных условий или переезда в другой город. Услуга позволяет упростить и ускорить процесс продажи недвижимости, находящейся в залоге у СберБанка. При этом всё происходит прозрачно и безопасно

Николай Васев

Вице-президент, директор дивизиона «ДомКлик» Сбербанка

Недвижимость,Росреестр,Сбербанк России,
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