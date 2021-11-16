Сбер открыл первый в России счёт эскроу в рамках индивидуального жилищного строительства

Сбербанк первым в стране распространил механизм эскроу на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС). В рамках ранее предоставленного проектного финансирования на строительство коттеджного посёлка в Ростовской области застройщик «ИНПК Инвестмент» заключил первый договор купли-продажи строящегося коттеджа с открытием счета эскроу для физлица.

Сбер — крупнейший эскроу-агент в стране, на сегодня в банке открыто почти 500 тысяч счетов эскроу на сумму более 1,4 трлн рублей по сделкам с жилой недвижимостью. Мы активно работаем с девелоперами в рамках долевого строительства, постоянно улучшая предоставляемый сервис и развивая дистанционные услуги. И сегодня мы открыли первый такой счет в рамках сделки по приобретению строящегося индивидуального жилого дома у застройщика

Директор управления торгового финансирования Сбербанка

Теперь желающие купить частный дом в строящемся коттеджном посёлке «Донской» могут оформить договор купли-продажи и провести все расчёты с использованием эскроу-счетов, что гарантирует сохранность денежных средств покупателя и стабильное финансирование девелоперу. Процесс аналогичен сделкам купли-продажи недвижимости в многоквартирных домах: при условии проектного финансирования застройщика в банке после подписания договора купли-продажи покупатель открывает счёт эскроу и пополняет его, после чего Сбер «замораживает» деньги на счёте до окончания строительства дома. После регистрации права собственности на покупателя и ипотеки в пользу банка (если дом приобретался за счет кредита Сбера) деньги переводятся со счета эскроу физического лица застройщику.