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«Квартиры подорожают»: эксперт о планах сократить число мигрантов на стройках в Москве

Семён Капранов
23 минуты назад

В случае сокращения числа мигрантов на стройках жилых домов в Москве цены на квартиры вырастут. Об этом в разговоре с «Рамблером» заявил эксперт по недвижимости, риэлтор Олег Бендриков, комментируя соответствующие планы властей города.

«Можно ожидать роста цен на новые квартиры. Потому что если сократится количество мигрантов, приезжающих и работающих на стройках, то кто тогда будет строить? Мигрантов используют, потому что это дешевая рабочая сила. Больше половины из них официально не трудоустроены, получают зарплату в конвертах. Если не брать мигрантов, а брать граждан Российской Федерации, то число этих людей будет меньше, а зарплату они хотят больше. Соответственно увеличиваются расходы на строительство, это неизбежно приведет к увеличению стоимости квадратного метра», - сказал Бендриков.

Эксперт отметил, что в первую очередь вырастут цены на жилье в новостройках, они, в свою очередь, «потянут» за собой цены на вторичку. Вместе с тем, по его словам, сокращение числа мигрантов на московских стройках не приведет к ухудшению качества или увеличению сроков строительства жилья.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин поручил сократить число мигрантов на строительных площадках в Москве, где возводятся дома по программе реновации. Как отметил градоначальник, на таких стройках нужны «другого качества люди, с другой зарплатой».

Недвижимость,Сергей Собянин,
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