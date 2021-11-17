«Можно ожидать роста цен на новые квартиры. Потому что если сократится количество мигрантов, приезжающих и работающих на стройках, то кто тогда будет строить? Мигрантов используют, потому что это дешевая рабочая сила. Больше половины из них официально не трудоустроены, получают зарплату в конвертах. Если не брать мигрантов, а брать граждан Российской Федерации, то число этих людей будет меньше, а зарплату они хотят больше. Соответственно увеличиваются расходы на строительство, это неизбежно приведет к увеличению стоимости квадратного метра», - сказал Бендриков.