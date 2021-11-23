Сбер профинансирует развитие индустриального парка «Южные Врата»

Сбер предоставил инвестиционно-девелоперской компании Radius Group кредит на сумму 1,1 млрд рублей. Средства будут направлены на дальнейшее развитие индустриального парка «Южные Врата».

Проект индустриального парка «Южные Врата» реализуется с 2008 года на пересечении трех ключевых федеральных трасс. На начало 2021 года в парке введено в эксплуатацию более 500 000 кв. м высококачественных производственных и складских площадей.

Проекты в сфере складской недвижимости находятся в фокусе внимания Сбера. Мы рады продолжению сотрудничества с нашим партнером Radius Group. Общий объём уже предоставленного Сбербанком финансирования в рамках проекта "Южные Врата" составил более 12 млрд рублей. Новая кредитная линия в размере 1,1 млрд рублей направлена на ввод в эксплуатацию следующих очередей проекта

Наталья Шемановская

Управляющий директор, начальник Управления по работе с клиентами недвижимости Сбербанка

Индустриальный парк «Южные Врата» является обладателем многочисленных профессиональных наград, среди которых: CRE Moscow Awards, Euromoney, Fabci Prix D’Excellence Awards, Green Awards. Здания в «Южных Вратах» сертифицированы в соответствие со стандартами энергоэффективности и экологичности BREEAM, LEED и GRESB.

Для Radius Group и Сбербанка финансирование дальнейшего развития парка является важным стратегическим шагом в рамках многолетнего сотрудничества. Сдача в эксплуатацию новых зданий запланирована на I и III кварталы 2022 года

Алексей Романцов