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Сбер запусил снятие наличных без комиссии с Кредитной СберКарты до конца года

SberPress
1 час назад

В Сбере стартовала акция, которая позволяет снимать деньги с Кредитной СберКарты без комиссии в первые 15 дней после подписания договора. Предложение распространяется как на карты с пластиковым носителем, так и без него.

Оформив Кредитную СберКарту, клиент может снимать деньги в банкоматах и отделениях СберБанка. В течение первых 15 календарных дней комиссия составит ноль рублей, начиная с 16-го дня — 3% (минимум — 390 рублей). Условия акции автоматически распространяются на всех клиентов, открывших эту карту с 15 ноября по 31 декабря 2021 года.

Кредитная СберКарта — новый флагманский продукт Сбера. Она признана самой выгодной кредитной картой в сегменте карт с длительным льготным периодом на российском рынке.

По оценке Frank RG, Сбер предлагает лучшие условия по кредитной карте среди аналогичных карт, предоставляя клиентам 120 дней беспроцентного периода по принципу «месяц тратишь — три гасишь», при этом обслуживание продукта и СМС-уведомления полностью бесплатны.

Ставка для всех видов операций известна заранее - 17,9%. Для покупок в категории «Здоровье» и онлайн-оплаты в СберМегаМаркете составляет 9,8%. Кредитный лимит достигает 1 миллиона рублей. Открыть карту можно онлайн за 2 минуты и сразу начать ей пользоваться.

Недвижимость,Сбербанк России,
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