Откуда россияне берут деньги на первый взнос по ипотеке

Каждый третий россиянин, берущий ипотеку, делает первый взнос в размере 1,5–2,5 млн рублей, а почти каждый четвёртый изначально вносит 3–5 млн, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на исследование платформы залогового кредитования Online-Ipoteka. Почти половина опрошенных используют для первоначального взноса только собственные накопления. Реже всего для этих целей берут потребительский кредит.

Фото: ТАСС ТАСС

«У 19% опрошенных первоначальный взнос составил 1–1,5 млн рублей, 38% в качестве первого взноса использовали сумму от 1,5 до 2,5 млн рублей, 23% — от 3 до 5 млн рублей, 12% — до 1,5 млн рублей, 8% — свыше 5 млн рублей», — говорится в исследовании.

Видео дня

Более 50% от суммы приобретаемого жилья могут внести только 8% опрошенных, 58% платят изначально не более 20%, каждый третий — от 20% до 50% от стоимости жилья, говорится в исследовании.

В качестве источников денег для первого взноса россияне используют:

накопления — 46%;

продают имущество — 21%;

собственные сбережения и материальный капитал — 19%;

берут в долг у родственников и знакомых — 8%;

оформляют потребительский кредит — 6%.

Среди тех, кто копит на первоначальный взнос, в половине случаев деньги откладывают два члена семьи. В каждом десятом случае сумму собирают три и более родственника. В одиночку копят 37% опрошенных.

38% опрошенных откладывают на первый взнос до 30% зарплаты, 42% готовы откладывать по 30–50%, а каждый пятый (20%) — больше 50%.

На накопление первоначальной суммы взноса россиянам требуется:

2,5–3 года — 24% опрошенных;

2,5–3 года — 34%;

менее двух лет — 23%;

более трёх лет — 19%.

В опросе приняли участие 3700 россиян, которые брали ипотеку за последние 5 лет.

С конца осени российские банки осени начали увеличивать процент по ипотеке из-за повышения ключевой ставки Центробанка. 15 ноября о повышении ипотечных ставок объявили крупнейшие кредитные организации страны.

При этом ранее Росреестр зафиксировал рекордное количество ипотечных кредитов в Москве — за 10 месяцев 2021 года жители столицы подписали более 103 000 договоров, тогда как за весь 2020 год оформили 104 000 кредитов.