В Испании объявили масштабную распродажу недвижимости

Компания Solvia приурочила к «черной пятнице» распродажу 1400 объектов недвижимости. Об этом сообщает портал Noticia.ru.

По данным русскоязычного портала о жизни в Испании, большая часть участвующих в распродаже квартир находится в Валенсии и Каталонии. Также распродажная недвижимость есть в Андалусии, Мадриде, Кастилии-и-Леоне, Мурсии, Кастилии-ла-Манче, Астурии, Галисии, Эстремадуре, Арагоне и на Канарских островах. Средняя цена объектов составляет 87 тыс. евро, а средняя площадь - 110 квадратных метров.

Также в «черной пятнице» компании участвуют гаражи, коммерческие помещения, офисы, складские помещения и земельные участки.

По данным аналитиков Knight Frank, сейчас россияне, решившие приобрести заграничную недвижимость, все чаще делают выбор в пользу Греции, Португалии и Кипра. Так, на Грецию приходится каждый пятый запрос россиян о покупке квартиры. Особенно популярны квартиры в Афинах стоимостью до 300 тыс. евро для сдачи в аренду.