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В Испании объявили масштабную распродажу недвижимости

Алиса Селезнёва
1 час назад

Компания Solvia приурочила к «черной пятнице» распродажу 1400 объектов недвижимости. Об этом сообщает портал Noticia.ru.

В Испании объявили масштабную распродажу недвижимости
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

По данным русскоязычного портала о жизни в Испании, большая часть участвующих в распродаже квартир находится в Валенсии и Каталонии. Также распродажная недвижимость есть в Андалусии, Мадриде, Кастилии-и-Леоне, Мурсии, Кастилии-ла-Манче, Астурии, Галисии, Эстремадуре, Арагоне и на Канарских островах. Средняя цена объектов составляет 87 тыс. евро, а средняя площадь - 110 квадратных метров.

Также в «черной пятнице» компании участвуют гаражи, коммерческие помещения, офисы, складские помещения и земельные участки.

По данным аналитиков Knight Frank, сейчас россияне, решившие приобрести заграничную недвижимость, все чаще делают выбор в пользу Греции, Португалии и Кипра. Так, на Грецию приходится каждый пятый запрос россиян о покупке квартиры. Особенно популярны квартиры в Афинах стоимостью до 300 тыс. евро для сдачи в аренду.

При этом в 2019 году граждане России отдавали предпочтение Испании: за первое полугодие 2019-го спрос на испанскую коммерческую недвижимость со стороны россиян вырос в четыре раза. По оценкам Национального института статистики Испании, к 1 января 2019 года резидентами страны были 77,6 тыс. выходцев из России, что на 4,9 процента больше аналогичного показателя 2018 года.

Недвижимость,
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