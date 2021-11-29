Россияне установили новый рекорд

Банки в России установили новый рекорд по объему выданных ипотечных кредитов, которых с января по октябрь россияне взяли на 4,28 триллиона рублей. Такие подсчеты приводит Объединенное кредитное бюро (ОКБ), сообщает РИА Новости.

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Такой объем кредитования превышает не только результаты всего 2020 года (4,27 триллиона), но и показатели за все предыдущие года. Количество выданных в 2021 году кредитов на ипотеку оказалось на 12 процентов больше, чем за тот же период 2020 года. Объем кредитования вырос на 31 процент. При этом в октябре темпы роста кредитования замедлились: россияне взяли 145 тысяч кредитов на ипотеку, общая сумма которых составила 440 миллиардов рублей. Количество кредитов оказалось на четыре процента ниже сентябрьских показателей и на 29 процентов ниже результатов октября 2020 года. Объем предоставленных средств снизился на 16 процентов в годовом выражении.

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Полная стоимость ипотечного кредита в октябре выросла на 0,1 процентного пункта — до 9,3 процента годовых годовых. Сильнее всего сократилось количество выданных кредитов в Краснодарском крае и Санкт-Петербурге. Жители Алтайского края, Чувашии и Воронежской области стали брать кредиты на 36 процентов реже, а жители Москвы — на 35 процентов.

Гендиректор ОКБ Артур Александрович объяснил, что снижение количества выданных кредитов может быть связано с быстрым ростом стоимости квадратного метра и увеличением ставок по ипотечному кредитованию. При этом он отметил, что показатели 2021 года все равно остаются рекордными как в количественном выражении, так и по объему средств. Эксперт также сообщил, что увеличение объема ипотечного кредитования обусловлено ростом средней суммы, которую берут в долг граждане.