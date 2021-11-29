"Красный крест" собрал более 31 млн рублей для семей погибших в "Листвяжной"

КЕМЕРОВО, 29 ноября. /ТАСС/. Российский красный крест, открывший ранее совместно с правительством Кузбасса специальный счет для помощи семьям погибших при взрыве в шахте "Листвяжная" горняков, собрал за первые дни более 31 млн рублей. Об этом сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе организации.

"Российский красный крест, Сбер и правительство Кемеровской области продолжают сбор средств для оказания адресной помощи пострадавшим и семьям погибших при аварии на шахте в Кемеровской области. В настоящее время собрано более 31 млн рублей", - рассказали в организации.