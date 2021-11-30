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2 часа назад

Набиуллина предложила не продлевать льготную ипотеку

"Ту льготную ипотеку, которая пришла на замену 6,5%, мы предлагаем не продлевать. У нас есть и другие льготные программы - более адресные, они работающие, они как раз направлены на то, чтобы поддержать ипотеку среди тех групп населения, где, на наш взгляд, это необходимо", - пояснила Набиуллина (цитата по РИА Новости). По ее словам, масштабное продление программы будет поддерживать высокий рост цен на жилье.

Набиуллина предложила не продлевать льготную ипотеку
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

Банк России и ранее неоднократно призывал вовремя свернуть программу льготной ипотеки, чтобы на жилищном рынке не образовывались "пузыри". Изначально программа была введена весной 2020 года для поддержки застройщиков и граждан в период острой фазы коронакризиса. На первом ее этапе можно было оформить ипотеку под ставку 6,5% на сумму до 12 млн рублей жителям Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также до 6 млн рублей - жителям остальных регионов. Льготная ипотека позволяет оформить кредит на квартиру в новостройке на 20 лет с первоначальным взносом от 15%.

С 1 июля 2021 года программа продлилась еще на год, но ее условия были заметно ужесточены. Так, ставка повысилась до 7%, а сумма ипотечного кредита снизилась до 3 млн рублей безотносительно региона его получения.

Недвижимость,Центральный банк России,РИА Новости,
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