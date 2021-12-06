Россиян предупредили о риске лишиться земли

Суды начали изымать земли у граждан, не начавших использовать свои участки по назначению. Обычный человек может лишиться земли, если не начал строить дом на участке для индивидуального жилищного строительства. У фермеров же забирают земли, которые они не начали возделывать.

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Заведующий бюро адвокатов "Де-юре", почетный адвокат России Никита Филиппов подтвердил "РГ", что число таких дел в судебной практике растет. Причину этого многие эксперты видят в активном использовании беспилотных летательных аппаратов Росреестром. Ведомство начало массово применять беспилотники, соответственно, усилился контроль за использованием земель. Как сообщил минувшим летом один из руководителей Росреестра, если с помощью традиционных методов инспектор за неделю обследует только 1,6 га земель, то при помощи беспилотных технологий - 25 га. Соответственно, выросло и количество дел по нецелевому использованию земель.

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"В случае если земельный участок предназначен для жилищного или иного строительства, а строительство на нем не началось, то землю могут изъять (284 ГК РФ), - говорит Никита Филиппов. - Например, в Волгоградской области гражданин в связи с изъятием у него участка обратился в суд за защитой своих интересов, но судебная инстанция подтвердила правомерность изъятия, указав, что основанием явилось длительное неиспользование гражданином участка (более 9 лет), предоставленного для жилищного строительства".

Юрист напоминает, что у гражданина есть три года, чтобы начать строить дом. Не поторопился - может быть наказан. Любопытно, что ответственности за то, что человек не достроил дом на своем собственном участке, нет.

"К действиям, связанным с освоением земельного участка, предназначенного для жилищного и иного строительства, можно отнести получение технических условий на присоединение к объектам инженерной инфраструктуры, осуществление работ по выполнению технических условий, проектирование, направление уведомления о начале строительства или получение разрешения на строительство, проведение работ подготовительного периода строительства и т.д, - поясняет адвокат. - В то же время, в Гражданском кодексе, например, есть специальная норма о том, что если земельный участок получен от государства в аренду для строительства, и строительство в установленный срок не завершено, то договор аренды может быть расторгнут, а недострой, находящийся в частной собственности, изъят".

Впрочем, гораздо чаще за задержку начала строительства назначается штраф. Подробно материал об этом читайте в ближайшем номере "РГ".

"Необходимо учитывать, что изъятие земельного участка является исключительной мерой", - подчеркивает Никита Филиппов.

По его словам, собственник участка должен быть заблаговременно предупрежден о допущенных нарушениях. Без соблюдения установленной процедуры, включающей проведение проверки органом земельного надзора, установление срока для устранения выявленных нарушений и последующее привлечение виновного лица к административной ответственности за неисполнение такого предписания, изъятие может быть признано незаконным.

"Основанием для изъятия участка может быть и использование его не по назначению, - обращает внимание адвокат. - При этом изымают не только участки, предназначенные для строительства, но и участки для ведения сельского хозяйства. Так, в Нижнем Новгороде у гражданина изъяли земельный участок площадью 874 кв. м. за нецелевое использование земельного участка. Участок использовался в качестве платной парковки, в то время как разрешенное использование участка - жилой частный сектор (кассационное определение Первого кассационного суда общей юрисдикции от 25.08.2020 № 88а-20287/2020)".

А во Владимирской области орган местного самоуправления изъял у гражданина участок в целях дальнейшей продажи с публичных торгов.

"В 2020 году у собственника были изъяты два участка общей площадью больше 20 гектаров, предназначенные для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства, - рассказывает Никита Филиппов. - Суд признал изъятие законным, указав, что вся площадь земельных участков покрыта сорной растительностью, сельскохозяйственное производство не ведется, отсутствуют следы работы сельскохозяйственной техники, а также культурные сельскохозяйственные растения, на одном из участков также присутствует древесно-кустарниковая растительность".

Между тем

Также владельцам земельных участков грозят штрафы за целый ряд нарушений. Оштрафовать могут, например, за зарастание земельного участка сорными растениями. Так, в Москве и Московской области непроведение мероприятий по удалению с земельных участков борщевика Сосновского влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 2 тысяч до 5 тысяч руб. (ч. 4 ст. 4.17 КоАП г. Москвы; ч. 5 ст. 6.11 КоАП МО). Например, органом муниципального земельного контроля администрации городского округа Шатура Московской области был привлечен пенсионер к штрафу в размере 5 тысяч рублей за не удаление борщевика со своего земельного участка. Однако впоследствии Шатурский городской суд Московской области изменил назначенное наказание, смягчив пенсионеру назначенное наказание и заменив штраф на предупреждение (решение № 12-175/2020 от 23 ноября 2020 г. по делу № 12-175/2020).

Ответственность для землевладельца предусмотрена и за захламление и загрязнение земель отходами производства и потребления. Указанное нарушение влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 20 тыс. до 50 тыс. руб. (ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ).

Основания изъятия земельных участков ввиду ненадлежащего использования закреплены как в земельном, так и в гражданском законодательстве. Так, в главе 17 ГК РФ закреплены следующие основания изъятия земельных участков ввиду ненадлежащего использования:

1. Если участок предназначен для ведения сельского хозяйства либо жилищного или иного строительства и не используется по целевому назначению в течение трех лет (ст. 284 ГК РФ);

2. Использование земельного участка не по целевому назначению (ст. 285 ГК РФ);