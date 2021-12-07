900 населенных пунктов в Подмосковье газифицировали по президентской программе

В настоящее время на территории Московской области газифицировали по программе социальной газификации 900 населенных пунктов, сообщил генеральный директор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов. «900 населенных пунктов догазифицировано, нам осталось, по сути, 213. Учитывая темп, который мы набрали, это около 50 населенных пунктов еженедельно, мы догазифицируем (эти населенные пункты - ред.). Сомнений в том, что задача этого года будет выполнена, у нас никаких нет», — сказал Баранов.Он добавил, что округ Истра стал одним из 7 городских округов, где запрос на социальную газификацию был максимальным. Для этих муниципалитетов были созданы особые условия. Так, в Истре был организован стационарный офис социальной газификации, куда обращаются местные жители для получения разного рода услуг.Баранов напомнил, что житель может оставить заявку на официальном сайте «Мособлгаза» и в течение 10 дней с ним свяжутся сотрудники компании. По поручению президента РФ Владимира Путина в Московской области реализуется программа социальной газификации. В рамках программы осуществляется бесплатная подводка газа до границ домохозяйств в населенных пунктах, где подведен магистральный газопровод.