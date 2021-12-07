Чистая прибыль Сбербанка по РСБУ за 11 месяцев превысила 1 трлн рублей

МОСКВА, 7 декабря. / ТАСС /. Чистая прибыль Сбербанка по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) по итогам января - ноября 2021 г. увеличилась в 1,6 раза и составила 1,147 трлн руб., следует из отчетности кредитной организации.

"Прибыль до уплаты налога на прибыль за 11 месяцев 2021 г. составила 1 трлн 415,7 млрд руб. Чистая прибыль выросла в 1,6 раз и составила 1 трлн 147,5 млрд руб. По итогам ноября активы банка выросли на 2,6% без учета валютной переоценки, до 38,1 трлн руб. главным образом за счет кредитного портфеля", - указано в материалах Сбербанка.