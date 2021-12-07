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49 минут назад

В Сбербанке указали на появление комплексных мошеннических схем

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Сбербанк отмечает появление комплексных схем мошенничества, сообщил журналистам заместитель председателя правления банка Станислав Кузнецов в кулуарах SOC-Форума 2021 по кибербезопасности.

"Видоизменение преступлений в настоящее время происходит, оно и было, есть и будет. Просто сейчас схемы стали комплексными, когда инструментарий финансовый используется при других схемах, в том числе - в схемах попыток похищения недвижимости, квартир и так далее. Мы это выявили", - сказал он.

По словам Кузнецова, важно научиться выявлять системны подходы и останавливать процесс. "То что, я вижу сейчас - наши регуляторы и правоохранительные органы изменили <...> парадигму и фактически стали относиться к нашей информации уже с доверием, принимать эту информацию, использовать ее в документированном виде как доказательную базу и реагировать, самое главное - реагировать", - отметил топ-менеджер.

Чтобы не стать жертвой таких схем мошенников, Кузнецов рекомендовал никогда никому не передавать свою конфиденциальную информацию.

"Даже если вам скажут, что с вами разговаривает следователь, прокурор, либо банкир, либо ваш кредитный инспектор, - никто никогда из настоящих этих людей не будет спрашивать номер вашей карты, три цифры кода на обратной стороне и другие данные. Поэтому это важно помнить и этому следовать", - добавил он.

Ранее Сбербанк предупредил о новой схеме мошенничества, которая предполагает не только кражу денег с карты жертвы, но и воздействие на человека таким образом, чтобы он закладывал и продавал недвижимость.

Недвижимость,Станислав Кузнецов,Сбербанк России,МВД,ИТАР-ТАСС,
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