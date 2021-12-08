В ВТБ предположили, что ставки по ипотеке в 2022 году станут двузначными

В ВТБ считают, что ипотека в России будет дорожать, и в 2022 году ставки могут достичь двухзначных чисел. В банке это связывают с ужесточением денежно-кредитной политики ЦБ РФ и призывают власти заранее принять решение о продлении льготной ипотеки после 1 июля 2022 года. При этом сам банк планирует 9 декабря в очередной раз повысить ставки по ипотеке, сообщает «Прайм» со ссылкой на пресс-службу кредитной организации.

Мы не ожидаем в ближайшее время смягчения денежно-кредитной политики ЦБ РФ, поэтому увеличение ценовых параметров по жилищным кредитам возможно и в следующем году. Очевидно, что рынок будет переживать его с двузначными ставками для потребителей, — говорится в сообщении.

Напомним, что Банк России весной начал повышать ключевую ставку и сейчас она составляет 7,5%. В ЦБ РФ не исключили, что в декабре ставка может вырасти вплоть до 1 процентного пункта. Это будет означать фактически её удвоение в этом году, сообщили в ВТБ.

В банке призывают власти заранее принять решение о продлении льготной ипотеки после 1 июля 2022 года для социальных категорий населения и жителей моногородов.

С 9 декабря ВТБ повышает ставки по ипотеке для готового и строящегося жилья до 9,3% годовых. При этом ставки в рамках госпрограмм останутся без изменений.

6 декабря решение о повышении ставок по ипотеке принял Сбербанк. Так, ставка на вторичное жилье увеличилась на 0,2 п. п., до 9,3%, на новостройки - на 0,5 п. п., до 9,3%.