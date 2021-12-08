Российские космонавты смогут брать ипотеку под 0,1%

«Промсвязьбанк» (ПСБ) и Роскосмос заключили соглашение, которое подразумевает предоставление льготной ипотеки для членов российского отряда космонавтов, сообщает ТАСС.

Подписание соответствующего соглашения состоялось после запуска с космодрома Байконур на орбиту ракеты «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-20».

«В соответствии с соглашением, космонавты и кандидаты в космонавты смогут воспользоваться льготной ипотечной программой от ПСБ по ставке 0,1% годовых», – сообщила пресс-служба Роскосмоса.

В госкорпорации добавили, что в рамках данной программы купить жилье можно как в новостройке, так и на вторичном рынке. Максимальная сумма кредита составит 12 млн рублей для космонавтов и 7 млн рублей – для кандидатов в космонавты, а размер первоначального взноса – 10% от суммы кредита, который будеть предоставляться на срок до 15 лет.

Зампредсед ПСБ Олег Минаев отметил, что программа льготной ипотеки специально разработана банком для космонавтов и позволит им улучшить жилищные условия, а также будет служить инструментом дополнительной мотивации и поддержки представителей сложной профессии.