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1 час назад

Российские космонавты смогут брать ипотеку под 0,1%

«Промсвязьбанк» (ПСБ) и Роскосмос заключили соглашение, которое подразумевает предоставление льготной ипотеки для членов российского отряда космонавтов, сообщает ТАСС.

Подписание соответствующего соглашения состоялось после запуска с космодрома Байконур на орбиту ракеты «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-20».

«В соответствии с соглашением, космонавты и кандидаты в космонавты смогут воспользоваться льготной ипотечной программой от ПСБ по ставке 0,1% годовых», – сообщила пресс-служба Роскосмоса.

В госкорпорации добавили, что в рамках данной программы купить жилье можно как в новостройке, так и на вторичном рынке. Максимальная сумма кредита составит 12 млн рублей для космонавтов и 7 млн рублей – для кандидатов в космонавты, а размер первоначального взноса – 10% от суммы кредита, который будеть предоставляться на срок до 15 лет.

Зампредсед ПСБ Олег Минаев отметил, что программа льготной ипотеки специально разработана банком для космонавтов и позволит им улучшить жилищные условия, а также будет служить инструментом дополнительной мотивации и поддержки представителей сложной профессии.

Ранее стало известно, что ипотека в России продолжает дорожать. Так, Сбербанк во второй раз за месяц повысил ставки – стоимость займа на квартиры в новостройках и на жилье вторичного рынка превысила 9 % годовых.

Недвижимость,Роскосмос,Промсвязьбанк,Сбербанк России,ИТАР-ТАСС,
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