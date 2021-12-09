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1 час назад

Россиянам посоветовали самую дешевую ипотеку

Эксперты портала «Банки.ру» пришли к выводу, что самую выгодную ипотеку на московскую «вторичку» можно получить в банке «Россия», Энерготрансбанке и Московском Индустриальном Банке. Об этом сообщает «Лента.ру».

«Банки.ру» составили рейтинг наиболее низких ипотечных ставок без учета скидок и льгот, исходя из срока кредитования в 25 лет, 20-процентного первоначального взноса и суммы ипотеки в 9,68 млн рублей при общей стоимости квартиры в 12,1 млн.

Первое место эксперты портала отдали программе «Доступные миры» банка «Россия» со ставкой 8,45 процента годовых. Если заемщик откажется от личного и титульного страхования, ставка вырастет на один процентный пункт.

На втором месте - программа «Акция 2021» от Энерготрансбанка со ставкой в 8,5 процента годовых, действующая до 31 декабря 2021 года. Отсутствие страхования на ставке не сказывается.

Россияне начали скупать один вид недвижимости

Третье место «Банки.ру» присудили программе «Готовое жилье» Московского Индустриального Банка (ставка 8,8 процента). В случае отказа заемщика от страхования ставка растет на три процентных пункта.

Опрошенные РБК эксперты ранее назвали серьезные ошибки, которые россияне совершают, приобретая жилье на вторичном рынке. Чаще всего покупатели игнорируют состояние проводки и сантехники и приобретают квартиру без проверки ее юридической истории.

Если в будущем всплывут юридические «нюансы», касающиеся квартиры, сделка может быть оспорена. К примеру, если при приватизации квартиры не были учтены интересы несовершеннолетних жильцов или у жилья, недавно перешедшего по наследству, появились новые наследники.
Недвижимость,Видео,Энерготрансбанк,Московский индустриальный банк,Акционерный банк "Россия",Banki.ru,РБК,
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