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1 час назад

Минстрой придумал, как заработать на сдающих квартиры россиянах

В России собираются создать государственную информационную систему (ГИС), в которой будут отображаться все операции по аренде жилья в стране. Также туда обяжут вносить данные о сдаче апартаментов и машиномест. Законопроект разработал Минстрой, при его принятии бюджет будет получать примерно на 162 миллиарда рублей в год больше, чем сейчас. Как пишет «Коммерсант» со ссылкой на инициативу, россиян, скрывающих данные об аренде своей квартиры, будут штрафовать.

В России нашли способ контролировать рынок аренды
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ruСергей Булкин/NEWS.ru

Арендодателю грозит наказание в размере до пяти тысяч рублей. Если жильё в аренду предоставляет юрлицо, то его оштрафуют на 50 тысяч рублей. Законопроект предполагает, что владельцы квартир, жилых домов, апартаментов, машиномест и гаражей, а также их арендаторы должны будут производить все расчёты через ГИС.

При этом в систему обяжут вносить и изменения в договорах по поводу сроков и размера платы. Законопроект был направлен для согласования в профильные министерства и ведомства в начале ноября, утверждает газета. Его рассмотрят весной-2022.

Ранее ЦИАН запретил выставлять на своей площадке объявления о сдаче жилья «только славянам». Как сказано на сайте сервиса, теперь пользователи не должны указывать этническую принадлежность или расу потенциальных арендаторов. Также нельзя будет указывать национальность, гражданство и вероисповедание людей, которым авторы объявлений планируют сдать свои квартиры.

Недвижимость,ЦИАН,Минстрой,
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