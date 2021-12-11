Ценам на жилье в России предрекли снижение

Стоимость 1 кв. м жилья на вторичном рынке в среднем выросла в октябре на 19% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, а заёмщиков, способных тянуть ипотеку не осталось.

Фото: Свободная пресса Свободная пресса

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Сперва матчасть. «Сбербанк» сообщил, что в октябре 2021 года медианная стоимость квадратного метра вторичного жилья в России составила 65 тысяч рублей. В октябре 2020 года она была на 19% ниже - чуть дешевле 55 тысяч рублей.

В столице России квадратный метр «вторички» подорожал на 24,5%. В октябре прошлого года он стоил в среднем 190 тысяч рублей, в октябре нынешнего — уже 237 тысяч рублей. Возьмём для примера среднего продавца в московском сетевом магазине вроде «Пятёрочки» или «Галамаркета» со средней зарплатой в 35 тысяч рублей. Теперь, чтобы приобрести скромную однушку на вторичном рынке, ему потребуется отработать на три года дольше (при условии, что всю свою зарплату он откладывает на покупку квартиры). Довольно безрадостная перспектива, однако!

Что касается российских регионов, то в некоторых из них просматривается тенденция к снижению цен на вторичное жильё. По причине его низкого качества. И это, скажем прямо, не радует.

Да ещё аналитики отмечают, что ценовой разрыв между новостройками и «вторичкой» сокращается за счет замедления роста цен на первичном рынке. При этом средняя стоимость 1 кв. метра на первичном рынке, если верить данным ЦИАН, выросла на 34%. Ещё важная деталь: инвесторы, вкладывавшие деньги в столичные новостройки на этапе котлована, начали перепродавать квартиры, не дожидаясь окончания строительства. В этом году за девять месяцев количество сделок по переуступке прав на будущее жилье увеличилось на 38,2%. Аналитики считают, что на такой шаг решаются те, кто не уверен в дальнейшем росте стоимости жилья.

При этом доходы наших сограждан из-за пандемии не только не выросли, а даже упали. По оценкам Росстата, число людей, живущих за чертой бедности, только за 2020 год увеличилось на 400 тысяч. Их уже почти 20 миллионов человек. В первом квартале 2021 года спад доходов населения ускорился в четыре раза по сравнению с тем же периодом предыдущего года.

К тому же ставки по ипотеке растут, так что позволить себе резко подорожавшие квадратные метры могут все меньше россиян. Риелторы отмечают, что число просмотров квартир падает.

Этого следовало ожидать, считает экономист и политолог Михаил Делягин.

- Во-первых, сказывается господдержка строительного комплекса. Во-вторых, это фактор инвестиционных вложений. Потому что, когда масса людей беднеет, некоторая часть, наоборот, богатеет. Где-то убывает, а где-то – прибывает. Соответственно, те, кто обогащается на погружении десятков миллионов людей в нищету, имеют денег столько, что куры не клюют. На Западе сейчас вкладывать деньги сложно по понятным причинам. И они инвестируют в России, прежде всего – в недвижимость. И это продолжается уже долгое время.

Старт удорожанию недвижимости дала льготная ипотека, когда никто не ограничивал произвол монополий, а спрос увеличивался. Как в 2009 году, когда ввели программу «Доступное жильё». Так и сейчас мы получили разгон цен. Дальше этот процесс будет усугубляться, потому как в стране некуда вкладывать деньги, кроме как в недвижимость, - объясняет Михаил Делягин.

Президент Союза предпринимателей и арендаторов России Андрей Бунич предполагает, что проблема с высокими ценами на жильё лежит в сфере макроэкономики и может обернутся для государства сильнейшей головой болью.

- Рост цен на недвижимость не имеет отношения к строительной отрасли. Она как раз процветает. Построят столько, сколько нужно. Вопрос в макроэкономических условиях и проблемах экономического роста. Если экономика не растёт, доходы стагнируют или падают, то рано или поздно даже успешно развивающаяся отрасль окажется в тупике. Она ведь не может работать в отрыве от общей экономической ситуации. А она сейчас неблагоприятна. Экономического роста нет из-за ограничений нынешней экономической модели. Она требует изменений, но этого не происходит.

Кроме того, у нас еще и финансовая система слабая. Нет нормального рынка капитала, нет достаточной конкуренции в этой сфере, она не диверсифицирована, поэтому сами хозяйствующие субъекты не могут сейчас перестроить направления своей деятельности; отсутствуют нормальные механизмы межотраслевой конкуренции, перелива капитала, частных инвестиций в перспективные сектора. Отсюда и задержка в развитии.

Эксперт заострил внимание на том, что банки сейчас получают колоссальные прибыли, они сейчас не заинтересованы в том, чтобы финансировать какие-то проекты, кроме крупных. И эту политику будут продолжать до упора. И ипотеку будут выдавать, не думая о последствиях. Ведь если заёмщик не сможет её выплачивать, они отнимут у него квартиру. Им даже о рисках думать не надо. Когда вы берете ипотеку, банк риска не несёт никакого. Потому что, пока её вы не выплатите, квартира не ваша, а его. Единственная проблема – если жильё вдруг подешевеет. Тогда у банка возникнет дыра в балансе. Поэтому им надо поддерживать пузырь высоких цен на жильё. А это противоречит интересам потребителей.