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17 минут назад

В Москве разлюбили ипотеку

На рынке наблюдается рост ипотечных кредитов, однако в 2021 году увеличение средней суммы кредита приходится на «нестоличные» регионы. Об этом агентству «Прайм» сообщил доктор экономических наук, профессор кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Плеханова Алексей Савруков.

В Москве разлюбили ипотеку
Фото: ТАССТАСС

«Жилье в Москве сегодня стоит на порядок дороже, чем жилье в регионах. Кроме того, в мегаполисах проживают более финансово грамотные граждане, которые диверсифицируют источники накоплений и инвестиций, поэтому жилье для них — не единственный актив, которым они обладают всю жизнь», — отметил экономист.

Что касается регионов, то там граждане готовы брать ипотеку, несмотря на низкий размер доходов. Это связано с желанием решить жилищную проблему и получить понятный, физически осязаемый и особо ценный актив.

«Для многих недвижимость — единственная крупная дорогостоящая покупка за всю жизнь», — добавил эксперт.

Савруков прогнозирует сохранение высокого спроса на жилье и ипотеку в ближайшем будущем. Это обусловлено ожиданиями повышения стоимости жилья и желанием граждан обезопасить свои накопления от кризиса и девальвации рубля.

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По его мнению, стоимость недвижимости в мегаполисах будет более устойчивой на фоне регионов, тогда как темпы подорожания недвижимости в Москве и Санкт-Петербурге будут выше, чем в среднем по стране. Савруков считает, что в ближайшем будущем цены на жилье будут расти темпами, близкими к инфляции.

Ранее в Минстрое сообщили, что цена квадратного метра в новостройке по России в третьем квартале по сравнению с первым выросла на 12,5%. Для сдерживания дальнейшего роста ведомство работает над увеличением темпов стройки жилья и наращиванием объема льготной ипотеки.

В пресс-службе ВТБ в декабре сообщили, что ипотека в стране вновь подорожает в 2022 году, а ставки могут стать двухзначными. В банке не ожидают смягчения денежно-кредитной политики ЦБ. После роста ключевой ставки продолжат расти и ставки по жилищным кредитам, считают в ВТБ.
Недвижимость,Минстрой,Банк ВТБ,Центральный банк России,
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