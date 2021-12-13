Бизнес Оренбуржья получил более 280 млн рублей господдержки за период нерабочих дней

ОРЕНБУРГ, 13 декабря. /ТАСС/. Более 5 тыс. организаций и предпринимателей Оренбургской области получили выплаты на общую сумму свыше 280 млн рублей в качестве господдержки за ограничения в деятельности, установленные на период нерабочих дней в ноябре 2021 года. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба губернатора и правительства региона.

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Президент России Владимир Путин из-за пандемии объявил в стране нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября. Он поручил правительству реализовать меры поддержки бизнеса в связи антиковидными ограничениями. С 1 ноября по 15 декабря налоговые органы принимают заявления на единовременные гранты для малого и среднего бизнеса, а также социально ориентированных некоммерческих организаций, которые пострадали из-за обострения ситуации с заболеваемостью коронавирусом, в том числе из-за введения нерабочих дней.

"В качестве компенсации затрат за нерабочие дни оренбургским предпринимателям предоставляются гранты на каждого сотрудника в размере одного МРОТ. С 15 ноября за получением субсидии обратились 6 703 организаций и предпринимателей, грант уже получили 5 388. Общая сумма выплат превысила 280 млн рублей", - говорится в сообщении.

В Оренбургской области, как уточнили в пресс-службе, продолжается льготное кредитование бизнеса и социально ориентированных НКО по обновленной программе ФОТ 3.0 - под 3%. От предпринимателей поступило 498 заявлений, одобрена 331 заявка на 923 млн рублей.