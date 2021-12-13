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1 час назад

Бизнес Оренбуржья получил более 280 млн рублей господдержки за период нерабочих дней

ОРЕНБУРГ, 13 декабря. /ТАСС/. Более 5 тыс. организаций и предпринимателей Оренбургской области получили выплаты на общую сумму свыше 280 млн рублей в качестве господдержки за ограничения в деятельности, установленные на период нерабочих дней в ноябре 2021 года. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба губернатора и правительства региона.

Бизнес Оренбуржья получил более 280 млн рублей господдержки за период нерабочих дней
Фото: ТАССТАСС

Президент России Владимир Путин из-за пандемии объявил в стране нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября. Он поручил правительству реализовать меры поддержки бизнеса в связи антиковидными ограничениями. С 1 ноября по 15 декабря налоговые органы принимают заявления на единовременные гранты для малого и среднего бизнеса, а также социально ориентированных некоммерческих организаций, которые пострадали из-за обострения ситуации с заболеваемостью коронавирусом, в том числе из-за введения нерабочих дней.

"В качестве компенсации затрат за нерабочие дни оренбургским предпринимателям предоставляются гранты на каждого сотрудника в размере одного МРОТ. С 15 ноября за получением субсидии обратились 6 703 организаций и предпринимателей, грант уже получили 5 388. Общая сумма выплат превысила 280 млн рублей", - говорится в сообщении.

В Оренбургской области, как уточнили в пресс-службе, продолжается льготное кредитование бизнеса и социально ориентированных НКО по обновленной программе ФОТ 3.0 - под 3%. От предпринимателей поступило 498 заявлений, одобрена 331 заявка на 923 млн рублей.

"Поддержка малого и среднего предпринимательства остается одним из приоритетов областной стратегии экономического развития. Гранты помогают бизнес-сообществу компенсировать затраты, понесенные в период нерабочих дней, а программа ФОТ 3.0 позволяет предпринимателям не только финансировать бизнес в непростых условиях, но и вкладывать средства в его дальнейшее развитие. Это очень важно", - приводятся в сообщении слова губернатора Оренбургской области Дениса Паслера.

Недвижимость,Денис Паслер,Владимир Путин,Федеральная налоговая служба,ИТАР-ТАСС,
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