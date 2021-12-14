Чекунков: метр жилья в "Дальневосточных кварталах" должен стоить менее 100 тыс. рублей

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 14 декабря. /ТАСС/. Проект "Дальневосточный квартал" призван помочь снизить стоимость квадратного метра жилья в регионе в 1,5 раза, в рамках этой программы он должен стоить менее 100 тыс. рублей, сообщил журналистам во вторник министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

"Основной смысл этой программы - меры государственной поддержки, строительство инфраструктуры, выделение земельного участка и использование режима территории опережающего развития для снижения цен на жилье. Сегодня уже цены на новые квартиры могут превышать 150 тыс. рублей за метр, задача "Дальневосточного квартала" - быть ниже 100 тыс. рублей за метр. При этом квартал должен соответствовать современным стандартам комфорта не только внутри квартир, но и по общественным территориям, иметь парки, детские площадки, социальную инфраструктуру, магазины, все для досуга и быта", - сказал Чекунков во время рабочей поездки на Камчатку.

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В свою очередь заместитель председателя правительства Российской Федерации - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном Федеральном округе Юрий Трутнев отметил, что снижение стоимости жилья будет зависеть от его количества, поэтому призвал больше строить. "Его надо строить, потому что большое количество аварийного жилья, сейсмически опасного построенного под более низкие коэффициенты сейсмичности, чем сегодня приняты Минстроем. Поэтому "Дальневосточный квартал" решает проблему увеличения такого старта, но он не решает всех проблем", - сказал Трутнев.

Он добавил, что развитие городов необходимо рассматривать в рамках предложенной президентом РФ Владимиром Путиным реновации дальневосточных городов, в список которых попал и Петропавловск-Камчатский.

"Для этого квартала недостаточно, поскольку квартал - кусочек застройки, а надо понимать, как будет развиваться город целиком: сколько у него будет парков и скверов, сколько спортивных сооружений, как будут расположены улицы - все это имеет значение. Мы всегда говорим, что Камчатка - один из самых красивых и уникальных уголков РФ, и в тоже самое время вписанность Петропавловска-Камчатского в уникальные ландшафты, конечно, оставляет желать лучшего. Поэтому мне бы хотелось, чтобы коллеги, которые сейчас думают, а Владимир Викторович (Солодов - глава Камчатского края ) привлек группу архитекторов, не думали о том, как один квартал застроить, а чтобы они думали об образе в будущем", - сказал Трутнев, уточнив, что проект реновации города должен отражать принципы удобства, комфорта, безопасности.

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