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1 час назад

В 2021 году 47 многодетных семей Татарстана получили 76 квартир

В 2021 году 47 многодетных семей Татарстана получили новое жилье за счет государства общей площадью 4,5 тысячи квадратных метров. Эти объекты были построены Госжилфондом при президенте республики по национальному проекту "Жилье и городская среда". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В 2021 году 47 многодетных семей Татарстана получили 76 квартир
Фото: Реальное времяРеальное время

Некоторые из многодетных родителей получили сразу по несколько жилых помещений. К примеру, семье из Бугульминского района РТ, имеющей девять детей, предоставили две однокомнатные и одну трехкомнатную квартиры. В квартирах полностью проведен ремонт, установлена сантехника, счетчики, датчики, электрические, газовые плиты.

Участниками нацпроекта могут стать многодетные семьи с пятью и более детьми, зарегистрированными и проживающими с родителями и не образовавшими свои семьи. Далее органы местного самоуправления должны признать семью нуждающейся в жилье, затем госзаказчик программы, Минстрой РТ, включит ее в список претендентов на получение государственного жилищного сертификата в планируемом году.

В конце ноября президент России Владимир Путин подписал закон, освобождающий от НДФЛ доходы многодетных семей, которые продали жилье для покупки нового в целях улучшения жилищных условий.

Недвижимость,Владимир Путин,Минстрой,
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