Сбербанк профинансирует ГК «Гранель» для строительства малоэтажного комплекса в Московской области

Сбербанк открыл группе компаний «Гранель» кредитную линию на 2,26 млрд рублей до мая 2024 года для строительства корпусов 4.1 и 4.2 малоэтажного комплекса «Живописный» в Ленинском городском округе Московской области. Объект расположен в 2,5 км от МКАД, рядом с городом Видное. Общая площадь домов – 38 388 кв.м. Здесь откроются магазины и различные предприятия сферы услуг. Во встроенно-пристроенном помещении разместится детский сад. Корпуса планируется ввести в эксплуатацию во 2-м квартале 2023 года. Финансирование осуществляется с использованием механизма эскроу. Вячеслав Цыбульников, вице-президент Сбербанка – председатель Московского банка: «Наше надежное многолетнее сотрудничество позволяет группе компаний «Гранель» динамично наращивать темпы строительства жилой недвижимости в столичном регионе. При этом застройщик предлагает клиентам жилье в разных ценовых диапазонах и локациях, от центра Москвы до самых живописных уголков ближайшего Подмосковья. Проектное финансирование улучшает экономику таких проектов, позволяет не зависеть от темпов продажи квартир». Дмитрий Адушев, старший вице-президент ГК «Гранель»: «Стабильный спрос на квартиры в комплексе подтверждает правильность выбранной концепции. Малоэтажная застройка привлекательна низкой плотностью, визуальным комфортом, удобством для семей с маленькими детьми. «Живописный» спроектирован так, чтобы вписать жилые дома и социальные объекты в окружающий выразительный ландшафт. Дома в лаконичном европейском стиле, светлые фасады природных оттенков, панорамное остекление - особенности архитектурного подхода. Интересная концепция, безопасные инвестиции, сотрудничество с крупнейшим банком страны – залог успеха проекта». ЖК «Живописный» возводится на участке 21 га, рядом с Бутовским лесопарком. Жилой комплекс представляет собой гармоничный ансамбль из 4-этажных домов с парковками и гостевыми автостоянками. На территории откроют магазины, кафе и салоны красоты, а также возведут поликлинику и три детских сада на 330 малышей. Концепция застройки предусматривает зонирование территории – по проекту предусмотрены парковки для велосипедов, детские и спортивные площадки, зеленые зоны. Пресс-служба Московского банка Сбербанка