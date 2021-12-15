«Есть подводные камни»: россиянам раскрыли опасность покупки квартир в рассрочку

Эксперты предостерегли россиян от покупки квартир в рассрочку. По словам специалистов, такие сделки несут значительные риски для покупателей.

Старший преподаватель департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве РФ Марчел Кырлан рассказал «Аргументам и фактам», что сделки в рассрочку выгодны прежде всего застройщику, потому что он получает деньги сразу, минуя эскроу-счета. Для покупателя это риск – в случае банкротства застройщика покупателю будет сложно вернуть деньги.

«При ипотечном договоре переход недвижимости в собственность покупателя происходит после совершения сделки, при рассрочке владельцем часто остается застройщик до момента полной оплаты по договору», - пояснил Кырлан.

Он также отметил, что при рассрочке покупатель не может получить ипотечные каникулы или рефинансировать кредит.

По словам председателя правления строительного концерна Александра Ванчуры, при просрочке платежа по рассрочке недвижимость вообще можно потерять: застройщик имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке, если покупатель не заплатил взнос вовремя.

«Также при покупке квартиры в рассрочку отсутствует страховка, что тоже несет в себе определенные риски в случае непредвиденных жизненных обстоятельств у покупателя», — отметил Ванчура.