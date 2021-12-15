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1 час назад

«Есть подводные камни»: россиянам раскрыли опасность покупки квартир в рассрочку

Эксперты предостерегли россиян от покупки квартир в рассрочку. По словам специалистов, такие сделки несут значительные риски для покупателей.

«Есть подводные камни»: россиянам раскрыли опасность покупки квартир в рассрочку
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Старший преподаватель департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве РФ Марчел Кырлан рассказал «Аргументам и фактам», что сделки в рассрочку выгодны прежде всего застройщику, потому что он получает деньги сразу, минуя эскроу-счета. Для покупателя это риск – в случае банкротства застройщика покупателю будет сложно вернуть деньги.

«При ипотечном договоре переход недвижимости в собственность покупателя происходит после совершения сделки, при рассрочке владельцем часто остается застройщик до момента полной оплаты по договору», - пояснил Кырлан.

Он также отметил, что при рассрочке покупатель не может получить ипотечные каникулы или рефинансировать кредит.

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По словам председателя правления строительного концерна Александра Ванчуры, при просрочке платежа по рассрочке недвижимость вообще можно потерять: застройщик имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке, если покупатель не заплатил взнос вовремя.

«Также при покупке квартиры в рассрочку отсутствует страховка, что тоже несет в себе определенные риски в случае непредвиденных жизненных обстоятельств у покупателя», — отметил Ванчура.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что российские власти должны сохранить ипотечные кредиты доступными для людей и вовремя реагировать на повышение ставок.

Недвижимость,Михаил Мишустин,Финансовый университет,Аргументы и Факты,
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