КАЗАНЬ, 17 декабря. /ТАСС/. Строительство трассы М-12 Москва - Казань будет выполнено в срок, несмотря на увеличение стоимости работ. Об этом сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов на заседании совместной коллегии Министерства финансов Татарстана, Управления Федеральной налоговой службы по республике и Управления Федерального казначейства по Татарстану в пятницу.

"Средства Фонда национального благосостояния, беспрецедентные объемы. Никогда у нас в истории такого не было - за трехлетку 2,5 трлн рублей в экономику будет направлено. В том числе на те дороги, которые строятся в республике. В первую очередь, стройка Москва - Казань - автомобильная дорога. <…> Основная стройка - это у нас Москва - Казань. Дальше мы до Екатеринбурга эту трассу будем продолжать. Несмотря на удорожание, расширение, увеличение протяженности, где-то прилегающая инфраструктура, все будет выполнено в срок", - сказал Силуанов.

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Президент Татарстана Рустам Минниханов отметил, что проект М-12 должен быть реализован к 2024 году. "По нашей территории 142 км. Везде работы идут. И самое главное - это мостовой переход через Волгу. Здесь тоже работы идут полным ходом", - сказал Минниханов.

О проекте

Проект трассы М-12 предусматривает строительство скоростной автодороги протяженностью около 800 км, которая свяжет Московскую, Владимирскую, Нижегородскую области, республики Чувашия и Татарстан с сетью скоростных автомобильных дорог европейской части России (М-11 "Нева", ЦКАД, М-3 "Украина", М-1 "Беларусь", М-4 "Дон"). Трасса станет частью международного транспортного маршрута "Европа - Западный Китай". Ввод в эксплуатацию запланирован на 2024 год.

В апреле президент РФ Владимир Путин в Послании Федеральному собранию заявил, что строящаяся автомобильная трасса из Москвы в Казань должна быть продлена до Екатеринбурга. Ожидается, что время в пути по новой автодороге от Казани до Екатеринбурга сократится в два раза - с 14 до семи часов. В ходе запуска ЦКАД в июле 2021 года президент РФ Владимир Путин обсудил с представителями правительства и регионов продление трассы Москва - Казань - Екатеринбург до Тюмени и Челябинска. Позднее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в эфире телеканала "Россия-24" сообщил, что стоимость продления трассы М-12 до Тюмени и Челябинска плюс замыкание дороги составит 200-250 млрд рублей.