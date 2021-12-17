Раскрыт способ взять льготную ипотеку не один раз

Некоторые виды льготной ипотеки россияне могут брать по несколько раз, в частности, количество кредитов не имеет ограничений по программам «Ипотека под 7% для граждан РФ» и «Семейная ипотека под 6%». Об этом сообщается в официальном telegram-канале «Госуслуги: для родителей». Однако для других видов льготных займов есть лимит.

«В разных программах ипотеки с господдержкой есть свои условия. Ипотека под 7% для граждан РФ — количество кредитов не ограничено условиями программы. Дальневосточная ипотека под 2% — можно взять только один раз», — говорится в сообщении.

А сельскую ипотеку до 3% россияне могут взять только один раз. Как отмечается, субсидия для многодетных семей в размере 450 000 рублей также может быть потрачена только на один заем на покупку квартиры. При этом неиспользованный остаток нельзя направить на погашение других кредитов. Также единожды предоставляется выплата на покупку жилья для молодых семей.

Для материнского капитала не действует это правило, поскольку он ограничен только суммой, которую можно направить на погашение одной или нескольких ипотек.