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2 часа назад

Более миллиона российских семей могут лишиться жилья в домах-самостроях

Лишиться жилья в домах-самостроях могут свыше одного миллиона семей в России, пишут "Известия" со ссылкой на Всероссийский центр национальной строительной политики. Сейчас в специальный реестр уже попало около 40 тысяч объектов, которые планируется отправить по снос.

Более миллиона российских семей могут лишиться квартир
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что при этом статус самовольной постройки в России имеют не менее 10 млн квадратных метров жилья. Самые проблемные в этом регионы области: Краснодарский край, Крым и Дагестан. Вопрос будет решаться в рамках работы по борьбе с преступлениями в экономической сфере до конца 2021 года.

Большая часть такого жилья возводится без получения разрешения на строительство на землях, предназначенных для частных домов. В части регионов, пишет издание, власти не обращают внимания на незаконное строительство.

Причина кроется в том, что от застройщиков власти получают около 10% от стоимости дома. После объект вводится в эксплуатацию по решению суда на основании экспертизы.

При этом остается всегда риск, что дом в любой момент могут признать самостроем. Отмечается, что сейчас нет закона, по которому подразумевалась компенсация при сносе здания.

Недвижимость,газета "Известия",
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