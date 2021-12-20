Российский рынок акций по-прежнему выглядит слабо

Данное мнение подтверждается статистикой Emerging Portfolio Fund Research (EPFR), согласно которой чистый отток средств из инвестирующих в рублевые активы фондов за неделю по 15 декабря достиг $250 млн, в то время как в предыдущем отчетном периоде показатель равнялся $90 млн.

Фото: Финансовая газета Финансовая газета

Скорее всего, именно продажи какого-то крупного иностранного инвестора во вторник утром спровоцировали локальный обвал рынка. Котировки бумаг падали на 7-10%, а некоторое время в биржевом «стакане» по таким акциям как «Газпром», «Норильский Никель» и «Северсталь» вообще не было заявок на покупки. Не исключено, что подобная ситуация может повториться, поскольку ликвидность утренних торгов пока оставляет желать лучшего.

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С очень большой вероятностью, распродажи российских акций продолжатся, может быть после небольшого отскока. Поводом для него может стать улучшение внешнего фона, если западные рынки начнут традиционное рождественское ралли. На отскок спекулятивно стоит покупать «Газпром» и Сбербанк, которые сейчас фундаментально являются одними из лучших российских акций.

Техническая картина по Индексу Мосбиржи говорит о том, что нисходящий тренд продолжается, первой целью снижения является район 3500 пунктов. При снижении рынка к этому уровню стоит задумываться о новых среднесрочных покупках.

Недельный график Индекса Мосбиржи

Главным событием для американского рынка акций стало заседание ФРС США. Федрезерв ожидаемо вдвое ускорил снижение объема покупок облигаций с рынка. Теперь программа количественного смягчения экономики завершится к апрелю.

Большинство членов ФРС ждет трехкратного повышения ставки в следующем году. Причем первый раз она может быть повышена в июне.

Но при этом американский регулятор снизил прогноз по росту экономики и ждет более высокой, чем ранее, инфляции.

Удивительно, но все эти негативные новости вызвали сильный рост американских акций в среду поздно вечером. Хотя в четверг рынок перешел к снижению, данная реакция крупных игроков говорит о том, что рынок все-таки падать не хочет. Поэтому шансы на рождественское ралли есть, но рост американского рынка вряд ли превысит 3-4%.

Зоной сопротивления для Индекса S&P500 является район 4720-4740 пунктов, чуть выше него расположен исторический максимум. Не исключено, что под конец года Индекс S&P500 установит новый рекорд, но вряд ли рост продолжится в начале следующего года.

Дневной график Индекса S&P500

Нефть в зоне равновесия

В середине позапрошлой недели нефть совершила ожидаемый отскок в район $75-76 за баррель после сильного и неоправданного падения. Поводов для дальнейшего роста нет, позитивные и негативные факторы сейчас примерно уравновешивают друг друга.

На этой неделе США сотоварищи начнут продажу нефти из стратегических резервов. Ранее это намерение Штатов, Китая и Индии стало одной из причин распродаж нефтяных котировок. Но сейчас этот фактор уже не влияет на нефтяные цены, поскольку суммарно страны продадут объем, примерно равный двухдневному мировому потреблению.

Препятствует же росту нефти сворачивание программы количественного стимулирования американской экономики: объем вброса новых денег в экономику сократился и будет снижаться в дальнейшем.

Но дефицит топлива в мире продолжает сохраняться, о чем говорит очередной взлет цен на газ в Европе до $1600 долларов за тысячу кубометров. Еще одним подтверждением роста спроса на энергоносители является снижение запасов нефти в США на 4,6 млн баррелей, при ожиданиях сокращения на 2,1 млн баррелей. При этом инвестиции в отрасль остаются невысокими: Baker Hughes зафиксировал рост числа активных буровых установок на 4 единицы до 475, что вписывается в средний показатель последних месяцев.

Пока все говорит о том, что нефть на какое-то время нашла равновесие, и будет торговаться в диапазоне $70-75 за баррель.

Дневной график нефти сорта Brent

Спрос на валюту будет расти

Главным событием для валютного рынка стало заседание совета директоров Банка России. Регулятор ожидаемо повысил ставку на 1 процентный пункт, а глава ЦБ Эльвира Набиуллина прямо дала понять, что как минимум в начале следующего года регулятор и дальше продолжит ужесточать денежно-кредитную политику.

Набиуллина ожидает, что пик инфляции пройден, и темпы роста цен будут снижаться. Однако инвесторы в это не очень верят. Прошлый прогноз регулятора о замедлении инфляции осенью не оправдался. Есть большой риск, что будет неверным и нынешний прогноз: в условиях продолжения роста цен на зарубежные товары и комплектующие при одновременном наращивании социальных выплат цены просто не могут не расти. Следовательно, ЦБ продолжит повышать ставку и вполне может загнать ее в двузначную область.

Последние 8 торговых сессий пара доллар-рубль штурмовала поддержку 73,5, но закрепиться ниже нее не удалось. В пятницу курс рубля опустился на 0,6%, уйдя выше отметки 74 руб за доллар. Но данное снижение во многом было обусловлено хеджированием инвесторами рублевых позиций накануне выходных в условиях присутствия политических рисков и ухудшения внешнего фона.

На текущей неделе стартует налоговый период, и экспортеры увеличат продажу валюты для расчетов с бюджетом. Некоторым компаниям нужно будет аккумулировать рубли под предстоящие выплаты промежуточных дивидендов. Но эти позитивные для российской валюты факторы натолкнутся на традиционный под конец года рост рублевой ликвидности в связи с завершением расчетов бюджета с контрагентами, а также получением населением годовых премий. Часть этих средств пойдет на покупку валюты.

Кроме того, инвесторы будут сокращать позиции по акциям и облигациям, увеличивая покупку валюты перед длинными новогодними праздниками. Спекулянты попробуют сыграть против рубля, помня, что до 10 января финансисты многих крупных экспортеров будут отдыхать, и не будут участвовать в валютных торгах.

Поэтому риски умеренной девальвации рубля велики.