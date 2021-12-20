На пути к BIM и ТИМ: итоги V международного BIM-форума

8-9 декабря в Москве прошел V ежегодный международный BIM-форум. Мероприятие стало одним из самых крупных в России по тематике информационного моделирования — оно собрало больше 2 тысяч участников. Центральной темой мероприятия стал переход на обязательное применение информационного моделирования в сфере строительного госзаказа с 1 января 2022 года.

Фото: Мир квартир Мир квартир

В первый день официальные представители регулирующих органов выступили с докладами, посвященными перспективам и рискам, которые несет участникам государственного строительного рынка начало 2022 года. На практических примерах было показано, как формируются технические задания. Непосредственные разработчики отечественного программного обеспечения рассказали о своих продуктах. Кроме того, были рассмотрены основные проблемы и ошибки при реализации ТИМ-проектов.

Во второй день форума докладчики рассказывали о своей практике использования BIM-технологий. Участники узнали о передовом опыте применения BIM в строительстве, ознакомились с особенностями информационного менеджмента. Большой интерес у аудитории вызвали практические примеры использования BIM непосредственно на объектах. Свои последние разработки участникам форума представили мировые лидеры в области цифрового строительства: «Сен-Гобен», Autodesk, SoftwareONE, Dassault Systemes и др.

В дискуссиях, посвященных цифровой трансформации рынка, приняли участие как представители госсектора в лице «Дом.рф», Главгосэкспертизы, ФАУ ФЦС, департамента строительства Москвы, так и крупнейшие компании страны: Сбербанк, РЖД, «Росатом», «1С».

Всего же деловая программа BIM-форума 2021 насчитывала более 20 сессий, в которых прозвучало свыше 80 докладов.