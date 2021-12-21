Застройщики спрогнозировали резкий рост стоимости жилья

Отказ от трудовых мигрантов на стройках обернется повышением себестоимости жилья до 40%. Такой результат следует из опроса российских застройщиков, который провел первый заместитель председателя комитета Госдумы России по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев. Об этом пишут «Известия».

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Согласно опросу, полный отказ от мигрантов на стройках может увеличить себестоимость жилья на 10-40%. Как заявил Кошелев, в настоящий момент Россия не может себе позволить резкое изменение кадрового состава на стройках.

Член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский подчеркнул, что во время наиболее напряженных периодов пандемии коронавируса, когда границы были полностью закрыты, стройки фактически останавливались. По его словам, сейчас полный запрет мигрантов приведет к приостановке строительства. Застройщики не смогут выполнить обязательства перед гражданами в установленные сроки.