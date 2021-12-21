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1 час назад

Застройщики спрогнозировали подорожание жилья в РФ на 40%

Отказ от трудовых мигрантов на стройках обернется повышением себестоимости жилья до 40%. Такой результат следует из опроса российских застройщиков, который провел первый заместитель председателя комитета Госдумы России по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев. Об этом пишут «Известия».

Застройщики спрогнозировали резкий рост стоимости жилья
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Согласно опросу, полный отказ от мигрантов на стройках может увеличить себестоимость жилья на 10-40%. Как заявил Кошелев, в настоящий момент Россия не может себе позволить резкое изменение кадрового состава на стройках.

Член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский подчеркнул, что во время наиболее напряженных периодов пандемии коронавируса, когда границы были полностью закрыты, стройки фактически останавливались. По его словам, сейчас полный запрет мигрантов приведет к приостановке строительства. Застройщики не смогут выполнить обязательства перед гражданами в установленные сроки.

Гендиректор VSN Realty Яна Глазунова заявила, что россияне рассчитывают на зарплаты, которые в среднем на 25-30% выше зарплат мигрантов. Генеральный директор Optima Development Давид Худоян отметил, что в совокупности с другими факторами это может привести к увеличению девелоперских издержек и ускоренному росту цен.

Недвижимость,Александр Якубовский,Владимир Кошелев,газета "Известия",
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