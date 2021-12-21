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38 минут назад

Россиян предупредили о двузначных ставках по ипотеке

Повышение ключевой ставки повлечет за собой рост ставок по ипотеке на новостройки до 10–10,2%. Об этом в интервью РБК заявил глава института развития в жилищной сфере «Дом.РФ» Виталий Мутко.

Россиян предупредили о двузначных ставках по ипотеке
Фото: ТАССТАСС

«После повышения ключевой ставки пошли вверх и ставки ипотечные. Сегодня они где-то 9,2%. В следующем году ставки могут вырасти до 10–10,2%. Вторичный рынок, как правило, на 0,25–0,5 п.п. выше», — сообщил он.

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Мутко отметил, что в настоящее время примерно 30% выдаваемых кредитов приходится на льготную ипотеку, остальные — ссуды по рыночным ставкам, в основном на покупку готового жилья.

На 1 ноября средневзвешенная ставка по ипотечным кредитам в России составила 7,7%. По состоянию на 19 декабря средневзвешенные ставки были на уровне 9,5% по стандартным кредитам на новостройки и 9,6% - по ссудам на покупку готового жилья, свидетельствуют данные мониторинга предложений топ-15 ипотечных банков.

Мутко не исключил, что повышение ставок замедлит темпы выдачи ипотеки в 2022 году. По оценкам главы «Дом.РФ», в 2022 году будет выдано 1,4 млн ипотечных кредитов. В госкомпании ожидают, что по итогам этого года между банками и заемщиками будет заключено 1,9 млн договоров ипотеки. Так, количество новых выдач может уменьшиться в 2022 году более чем на четверть (26,3%). На первичном рынке замедление отразится меньше всего, полагает Мутко.

«По сути дела, сегодня количество ДДУ не уменьшается. И я считаю, что в следующем году это приблизительно так же будет. Льготная ипотека замещена была рыночной и семейной. Небольшие колебания (6–7%) могут быть», — указал глава «Дом.РФ».

17 декабря Банк России на последнем в 2021 году заседании совета директоров повысил ключевую ставку сразу на 1 процентный пункт, до 8,5%. Это максимальный с октября 2017 года уровень. В последний раз регулятор повышал ставку сразу на 1 процентный пункт в июле этого года. Всего с марта 2021 года ЦБ поднял ставку уже на 4,25 процентных пункта. Банк России отметил, что инфляция складывается выше октябрьских ожиданий регулятора.

В конце ноября в столичном управлении Росреестра сообщили, что в Москве за последние месяцы резко уменьшилась доля сделок на рынке новостроек с использованием кредитных средств. Еще в июле с помощью заемных денег заключили 54% договоров долевого участия, а в октябре - лишь 39%.

Недвижимость,Виталий Мутко,Росреестр,Центральный банк России,РБК,
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