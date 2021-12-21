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32 минуты назад

Рефинансировать ипотеку для семей с детьми можно на Домклик от Сбера по ставке от 4,7%

Новая программа СберБанка позволяет рефинансировать кредит, выданный другим банком, на условиях ипотеки с господдержкой для семей с детьми по ставке от 4,7%.

Рефинансировать ипотеку для семей с детьми можно на Домклик от Сбера по ставке от 4,7%
Фото: Журнал ДомКликЖурнал ДомКлик

Подать заявку на рефинансирование можно онлайн на Домклик.

Программа доступна для граждан РФ, у которых с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года появился новорождённый, или в семье есть ребенок с инвалидностью, рожденный не позднее 31 декабря 2022 года.

Максимальная сумма кредита: до 12 млн рублей — при рефинансировании жилья, приобритенного в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. До 6 млн рублей — при рефинансировании жилья, купленного в других регионах. Остаток задолженности не должен превышать 85% от стоимости недвижимости. Срок кредита — до 30 лет.

Кредитуемые объекты недвижимости: квартира, жилой дом, таунхаус, жилое помещение с земельным участком.

Кирилл Царёв,

Заместитель Председателя Правления СберБанка Мы расширяем возможности рефинансирования для наших клиентов. Новая программа «Рефинансирование ипотеки для семей с детьми» направлена на снижение долговой нагрузки — улучшение условий кредитования даст людям возможность использовать средства на другие цели. В рамках программы рефинансировать кредит, выданный другим банком под залог недвижимости, можно на условиях ипотеки с господдержкой для семей с детьми.

Рассчитать ипотеку для семей с детьми

Недвижимость,Кирилл Царев,Сбербанк России,
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