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19 минут назад

Аренда домов на Новый год подорожала больше обычного

Средняя цена аренды частных домов в Подмосковье на Новый год на срок с 31 декабря по 2 января составила 150–300 тысяч рублей, а в Ленинградской области — 120 тысяч. Об этом «Известиям» сообщили участники рынка.

Аренда домов на Новый год подорожала больше обычного
Фото: ТАССТАСС

«В Подмосковье спрос на новогоднюю аренду был в этом году очень велик, уже в октябре большинство предложений разбирали практически мгновенно. Наценка по сравнению с обычными месяцами составляет до 20 раз от минимальной ставки — так, есть много предложений и за 300 тыс., и за 600 тысяч рублей с 31 декабря по 2 января», — рассказала директор офиса продаж вторичной недвижимости Est-a-Tet Юлия Дымова.

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По ее словам, в сравнении с прошлыми новогодними праздниками средняя цена загородной новогодней аренды выросла до 15%.

Руководитель направления краткосрочной аренды «Авито Недвижимости» Артем Кромочкин отметил, что рост спроса на посуточный съем загородного жилья в Подмосковье в начале декабря составил 37% по отношению к аналогичному периоду 2020 года, в Ленобласти — 9%.

Популярны также такие направления для аренды коттеджей, как Краснодарский край и Крым. Как рассказал генеральный директор федерального портала «Мир квартир» Павел Луценко, в Сочи дом на три дня (с 31 декабря по 2 января) обойдется в среднем в 40–100 тысяч рублей, в Геленджике и Анапе — в 20–80 тысяч, в Крыму — в 20–100 тысяч.

«Мы отмечаем прямое влияние пандемии на повышение интереса к праздничной аренде квартир и коттеджей. Не все направления зарубежного туризма доступны в настоящий момент, и многие россияне переключились на отдых на родине», — пояснил Луценко.

Популярна и краткосрочная аренда квартир на новогодние праздники. Наибольшим спросом пользуются Москва, Санкт-Петербург, Казань, Калининград, заявил управляющий партнер «ВекторСтройФинанс» Андрей Колочинский. Также популярны места, где созданы условия для горнолыжного спорта – Красная Поляна в Сочи, Шерегеш в Кемеровской области.

В 2021 году спрос на краткосрочную аренду жилья в Москве увеличился на 15%, в Санкт-Петербурге — на 30%, в других городах на 5–30%, отметил Алексей Попов, руководитель аналитического центра «Циан».

Ранее в декабре участники рынка недвижимости сообщили, что в Подмосковье почти не осталось доступных для аренды домов и коттеджей на Новый год. По их данным, в сравнении с 2020 годом спрос на недвижимость в период новогодних праздников увеличился на 15%. По словам начальника отдела загородной недвижимости «Инком-недвижимость» Татьяны Максимовой, из-за внешних обстоятельств граждане предпочитают праздновать Новый год в России.

Недвижимость,Андрей Колочинский,Павел Луценко,Алексей Попов,ЦИАН,
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