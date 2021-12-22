Строительство ледовой арены в Нижнем Новгороде может подорожать до 15 млрд рублей

Строительство ледовой арены на Стрелке может подорожать до 15 млрд рублей. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Приволжье».

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Изначально строительство объекта оценивалось в 6 млрд рублей, однако, как сообщает издание, позже сумма выросла до 13,26 млрд рублей. В правительстве Нижегородской области считают, что в результате стоимость сооружения арены может вырасти еще на 2 млрд рублей.

10 млрд рублей предполагается выделить из регионального и федерального бюджетов, а для внесения оставшейся суммы предполагается привлечь инвестора. Со ссылкой на источник, «Коммерсантъ-Приволжье» сообщает, что его поиск идет при содействии правительства РФ.

Собеседник издания рассказал, что проектом заинтересовалось дочерняя компания Сбербанка «Сберинфра». Предполагается, что организация построит ледовую арену на собственные средства, а инвестор, федеральный и областной бюджеты их компенсируют до ввода объекта в эксплуатацию.

Напомним, пятиэтажную арену на Стрелке планировалось построить еще к 800-летию Нижнего Новгорода. Большую часть средств планировалось получить из федерального бюджета, но в прошло году субсидию отозвали, а работы перенесли на неопределенный срок. В ноябре 2021 года Федеральное собрание одобрило выделение 5 млрд рублей на строительство ледового дворца в 2022-2024 годах.