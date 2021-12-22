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1 час назад

Названо условие повышения доступности жилья в Москве

Названо условие повышения доступности жилья в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что повысить в столице доступность жилья удастся за счет увеличения объемов строительства. Глава города назвал условие развития ситуации на рынке во время выступления с отчетом перед Мосгордумой, сообщает РБК.

Мэр назвал ситуацию с жилищным строительством одной из острейших проблем города. По словам Собянина, по итогу 2021 года в столице введут в строй семь миллионов квадратных метров жилья — показатель станет рекордным за всю историю города, он в два раза превышает значение 2012 и 2014-2015 годов.

Подобный рост был обеспечен за счет реализации программы реновации, льготного ипотечного кредитования и комплексного освоения территорий. «В результате увеличения жилищного строительства квартиры в Москве будут более доступными для жителей города», — заявил Собянин.

В октябре 2021 года глава Банка России Эльвира Набиуллина рассказала, что доступное жилье в России появится при условии совокупности трех факторов. В списке оказались рост доходов населения, снижение стоимости жилья и доступность ипотеки.

Недвижимость,Эльвира Набиуллина,Сергей Собянин,Мосгордума,Центральный банк России,
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