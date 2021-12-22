В СберБанк Онлайн появилась возможность купить паи закрытого ПИФа недвижимости «Сбер — Арендный бизнес 7», который приобретает построенные и сданные в аренду крупные объекты коммерческой недвижимости — складские и логистические комплексы, торговые и офисные центры. Арендаторы складов — крупнейшие федеральные торговые сети. Договоры аренды — долгосрочные. Выплаты дохода от аренды владельцам паёв ПИФа производятся каждый квартал. Срок действия фонда — до 2031 года.

«Сбер — Арендный бизнес 7» — фонд для неквалифицированных инвесторов. Для приобретения паёв необходимо зайти в СберБанк Онлайн, найти вкладку «Инвестиции» и нажать справа от надписи на «+». Затем — найти в списке готовых инвестиционных решений вкладку «Инвестиции в недвижимость», перейдя на которую вы сможете попасть на страничку фонда «Сбер — Арендный бизнес 7».

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Для первичной покупки пая необходимо пройти короткое тестирование. Минимальная сумма вложений составляет 300 тысяч рублей. Комиссия за управление составляет 1 процент в год, также взимается комиссия 5 процентов от дохода. К примеру, при стоимости пая в 300 тысяч и возможном доходе в 10 процентов совокупный размер комиссий в год составит 4,5 тысячи рублей (3 тысячи — комиссия за управление и 1,5 тысяч — комиссия за успех), что заметно ниже оплаты коммунальных услуг при сдаче арендной квартиры. Также онлайн не взимается комиссия при покупке паев ЗПИФ.

«На сегодняшний день ЗПИФ недвижимости — один из лучших инструментов для сохранения капитала. Покупка недвижимости и последующая её сдача в аренду уже давно не приносят былого дохода. Наше исследование показало, что доходность такого вида вложений составляет не более 5–6 процентов в крупных российских городах, что не позволяет защитить свои вложения от инфляции. Коммерческая недвижимость всегда востребована, и сейчас в этом сегменте есть качественные объекты, которые могут обеспечить доход на 3-4 процента выше доходов от сдачи квартиры в аренду. Более того, рентные фонды недвижимости выплачивают доход от аренды ежеквартально, обеспечивая владельцу паев регулярный денежный поток. То есть это доход здесь и сейчас, а не в перспективе нескольких лет. Также стоит отметить, что, покупая паи ЗПИФ, человек становится владельцем доли в недвижимости, которая входит в состав фонда. Таким образом, его вложения — это реальные объекты, которые можно в буквальном смысле потрогать руками», — рассказал Игорь Мамонтов, вице-президент, директор дивизиона «Инвестиции и накопления».

Закрытые паевые инвестиционные фонды (ЗПИФ) недвижимости — это инструмент коллективных инвестиций в недвижимость, который позволяет инвесторам с небольшим капиталом владеть крупными качественными объектами недвижимости. Приобрести паи фонда можно от 300 тысяч рублей, что гораздо дешевле стоимости даже небольшой однокомнатной квартиры в крупных городах. При этом качественные объекты коммерческой недвижимости демонстрируют стабильную доходность, которая превышает доход от покупки жилья в ипотеку и сдачи его в аренду.