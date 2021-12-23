Что такое дальневосточный гектар. Объясняем простыми словами

Дальневосточный гектар — программа, по которой граждане России могут бесплатно получить земельный участок на Дальнем Востоке площадью до ста соток для строительства жилья, ведения фермерского хозяйства или предпринимательской деятельности. Речь идёт о неосвоенных землях, находящихся в государственной или муниципальной собственности. По правилам программы , в течение первого года участнику необходимо определиться с видом использования земли, через три года задекларировать освоение, а через пять участок можно оформить в собственность или долгосрочную аренду. Досрочно оформить участок в собственность можно, если построить на нём жилой дом площадью не менее 24 кв. метров. Также участникам программы предлагают льготные кредиты (в том числе ипотечные), гранты и готовые бизнес-планы . Правительство ожидает, что программа привлечёт россиян к освоению региона и остановит отток населения. Пример употребления на «Секрете» _«Как заявил Марат Шамьюнов на сессии ВЭФ, посвящённой «Дальневосточному гектару», программой в общей сложности воспользовались 95 000 граждан. Заявителям выдали 65 000 гектаров земли, а участники, в свою очередь, предоставили 13 000 деклараций об освоении полученной площади. _ «По нашим статистическим, так скажем, оценкам, средний заявитель гектара — это мужчина 44 лет. То есть это уже человек, который достаточно уверенно стоит на земле, он уже прошёл определённый путь. Какая структура назначения этих 65 000 гектаров? 42% — это индивидуальное жилищное строительство, то есть это, по сути, люди, которые построили либо дачу, либо дом и живут на своём гектаре», — сказал Шамьюнов. Замглавы Минвостокразвития добавил, что приобретённая площадь также используется для сельского хозяйства (36%), бизнеса (10%) и туристических проектов (7%)». (Из новости о том, что Минвостокразвития описало портрет участника «Дальневосточного гектара».) Нюансы Программа заработала 1 июня 2016 года сначала для жителей Дальневосточного федерального округа, а с 1 февраля 2017 года — для всех жителей России. С 1 августа 2019 года программа стала действовать в Забайкалье и Бурятии, которые вошли в состав Дальнего Востока в 2018 году. Изначально землю в этих двух регионах предоставляли только их жителям. С 1 февраля 2020 года участок в Бурятии и Забайкалье могли оформить жители всего Дальнего Востока, а с 1 августа 2020 — жители любого региона России. С конца 2020 года участок можно получить в собственность досрочно при оформлении кредита на строительство дома под залог земли. С 1 августа 2021 года освоившие взятый участок получили возможность брать в разработку второй гектар. Дополнительно в конце 2019 года была запущена льготная «Дальневосточная ипотека», которая доступна в том числе всем владельцам дальневосточных гектаров, если они используют землю под строительство жилья. Изначально ипотека предоставлялась под 2% годовых с первоначальным взносом не менее 20% от цены недвижимости. За первый год россияне взяли кредитов на 34 млрд рублей. Банки заключили почти 10 000 договоров. Далее базовую ставку снизили до 1%, а первоначальный взнос до 15%. В октябре 2021 года Сбербанк уменьшил ставку до 0,1% сначала на месяц, а потом продлил срок акции до конца января 2022 года. Практика Изначально для освоения было доступно 140 млн га, однако затем часть участков исключили из программы, так как они находились на землях лесного фонда или предназначались для госнужд. По состоянию на декабрь 2021 года в программе «Дальневосточный гектар» приняли участие более 98 000 человек. Это намного меньше предполагаемых 30 млн россиян, которых власти хотели привлечь на освоение труднодоступных и малонаселённых районов. Земля в зонах, отведённых под программу бесплатного гектара, обычно не пользуется спросом из-за отсутствия поблизости минимальной инфраструктуры. Для многих проще и дешевле купить участок по рыночной стоимости с уже подведёнными коммуникациями, чем заниматься этим самостоятельно, да ещё и в удалении от ближайших городов, торговых центров и строительных рынков. Кроме того, у людей могут возникнуть сложности с переводом сельхозземель в статус жилых участков или с получением разрешения на занятие садоводством, указывали эксперты. Многие участники программы до сих пор не могут решить вопросы инфраструктуры. Ряд бизнесов так и не взлетели в том числе и по этой причине. Судьба проектов, о которых ранее писали в СМИ как об успешных, со временем перестала прослеживаться. Статью проверила: Надежда Замятина, доцент географического факультета МГУ , заместитель гендиректора АНО «Институт регионального консалтинга».