Власти: строительство и бюджетные кредиты снизят цены на жилье в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 23 дек – РИА Новости. Наращивание темпов строительства жилья в Приморье и привлечение инфраструктурных бюджетных кредитов для застройщиков позволит за 2-3 года стабилизировать цены на недвижимость в регионе, о повышении которых рассказали президенту Владимиру Путину, сообщил губернатор Олег Кожемяко.

Фото: РИА Недвижимость РИА Недвижимость

Журналистка "ОТВ-Прим" Ирина Трофимова в ходе итоговой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина рассказала, что цены на жилье в Приморье серьезно выросли, стоимость однокомнатной квартиры во Владивостоке достигает 12 миллионов рублей при том, что темпы строительства жилья высокие. Журналистка отметила, что в том числе на ценах на квартиры сказалась дальневосточная ипотека. Путин отметил, что дешевая ипотека ведет к подорожанию жилья, но позитивный эффект в виде роста строительства и покупок квартир очевиден.

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"Несколько направлений, которые в любом случае приведут к уменьшению стоимости жилья. Первое – наличие этого жилья на рынке недвижимости, и именно новостроев… Люди хотят жить в новых квартирах и охотно приобретают это жилье, которое стоит довольно дорого, во Владивостоке особенно. Сама стоимость строительства выросла – металла, других стройматериалов, что сказывается на стоимости квадратного метра. Но в этом отношении мы наращиваем существенным образом темпы жилищного строительства", - сказал Кожемяко, чей комментарий журналистам предоставили в пресс-службе правительства Приморья.

По его словам, в прошлом году в регионе сдали, перевыполнив план, не 500, а 600 тысяч квадратных метров жилья, в этом планируется сдать 800 тысяч "квадратов". План в следующем - 1 миллион.

"И так по 200-300 тысяч ("квадратов") прибавлять к прошлому периоду. То есть в год мы должны будем строить по 2 миллиона квадратных метров жиля. Это серьёзным образом скажется и на стоимости, и на возможностях. Для работников бюджетной сферы, для иных категорий служащих предусматриваем арендное жилье", - отметил губернатор.

Он уточнил, что оно уже строится во Владивостоке, Находке. Программа предоставляет возможность получить служебное жилье и перевести его в ипотеку. Вторая программа в крае – это переселение из ветхого аварийного жилья. Это возможность людям из бараков переехать в новое качественное жилье, не приобретать его на коммерческом рынке.