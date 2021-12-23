Власти: строительство и бюджетные кредиты снизят цены на жилье в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 23 дек – РИА Новости. Наращивание темпов строительства жилья в Приморье и привлечение инфраструктурных бюджетных кредитов для застройщиков позволит за 2-3 года стабилизировать цены на недвижимость в регионе, о повышении которых рассказали президенту Владимиру Путину, сообщил губернатор Олег Кожемяко.
Журналистка "ОТВ-Прим" Ирина Трофимова в ходе итоговой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина рассказала, что цены на жилье в Приморье серьезно выросли, стоимость однокомнатной квартиры во Владивостоке достигает 12 миллионов рублей при том, что темпы строительства жилья высокие. Журналистка отметила, что в том числе на ценах на квартиры сказалась дальневосточная ипотека. Путин отметил, что дешевая ипотека ведет к подорожанию жилья, но позитивный эффект в виде роста строительства и покупок квартир очевиден.
"Несколько направлений, которые в любом случае приведут к уменьшению стоимости жилья. Первое – наличие этого жилья на рынке недвижимости, и именно новостроев… Люди хотят жить в новых квартирах и охотно приобретают это жилье, которое стоит довольно дорого, во Владивостоке особенно. Сама стоимость строительства выросла – металла, других стройматериалов, что сказывается на стоимости квадратного метра. Но в этом отношении мы наращиваем существенным образом темпы жилищного строительства", - сказал Кожемяко, чей комментарий журналистам предоставили в пресс-службе правительства Приморья.
По его словам, в прошлом году в регионе сдали, перевыполнив план, не 500, а 600 тысяч квадратных метров жилья, в этом планируется сдать 800 тысяч "квадратов". План в следующем - 1 миллион.
"И так по 200-300 тысяч ("квадратов") прибавлять к прошлому периоду. То есть в год мы должны будем строить по 2 миллиона квадратных метров жиля. Это серьёзным образом скажется и на стоимости, и на возможностях. Для работников бюджетной сферы, для иных категорий служащих предусматриваем арендное жилье", - отметил губернатор.
Он уточнил, что оно уже строится во Владивостоке, Находке. Программа предоставляет возможность получить служебное жилье и перевести его в ипотеку. Вторая программа в крае – это переселение из ветхого аварийного жилья. Это возможность людям из бараков переехать в новое качественное жилье, не приобретать его на коммерческом рынке.
"Кроме того, это те программы, которые позволят увеличить объем жилищного строительства за счет инфраструктурных бюджетных кредитов. Мы на 9,5 миллиарда рублей подписали с Минстроем соглашение о предоставлении денег на инженерную инфраструктуру тем компаниям, кто будет строить жилье. В совокупности эти меры в течение 2-3 лет приведут к снижению стоимости или стабилизации стоимости жилья. Но это все, конечно, будет исходить из стоимости материалов, из которых формируется цена квадратного метра. Но во всяком случае потребности будут более удовлетворены", - добавил Кожемяко.