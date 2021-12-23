На Дальнем Востоке в 2022 году планируется сдать 3 млн "квадратов" жилья

"С помощью этого механизма уже улучшили жилищные условия более 30,7 тысяч дальневосточников. Выданы займы на сумму более 120,6 млрд рублей. Всего подано 119,5 тысяч заявок на льготные кредиты. Средний размер выданного кредита по программе составляет 3,92 млн рублей. За 11 месяцев этого года на Дальнем Востоке введено в эксплуатацию 2,4 млн квадратных метров жилья. В 2022 году планируется ввести в эксплуатацию 2,96 млн квадратных метров", - рассказал Чекунков.