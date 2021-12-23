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26 минут назад

На Дальнем Востоке в 2022 году планируется сдать 3 млн "квадратов" жилья

"С помощью этого механизма уже улучшили жилищные условия более 30,7 тысяч дальневосточников. Выданы займы на сумму более 120,6 млрд рублей. Всего подано 119,5 тысяч заявок на льготные кредиты. Средний размер выданного кредита по программе составляет 3,92 млн рублей. За 11 месяцев этого года на Дальнем Востоке введено в эксплуатацию 2,4 млн квадратных метров жилья. В 2022 году планируется ввести в эксплуатацию 2,96 млн квадратных метров", - рассказал Чекунков.

На Дальнем Востоке в 2022 году планируется сдать 3 млн "квадратов" жилья
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

Также министр добавил, что в регионе началась реализация программы поддержки проектов комплексной застройки "Дальневосточный квартал". Согласно ей, инфраструктура к местам будущей застройки будет подводиться за счет государства.

"Дальневосточный квартал" должен стать синонимом высокого качества городской среды. В новых жилых кварталах будут создаваться благоустроенные дворы, социальная инфраструктура, использоваться современные архитектурно-планировочные решения", - заявил Алексей Чекунков.

О квартирном вопросе для дальневосточников говорил на пресс-конференции 23 декабря и президент Владимир Путин. По его словам, сейчас в стране выстроилась целая цепочка поддержки строительства жилья. И льготная ипотека приводит к улучшению условий жизни многих семей.

Недвижимость,Алексей Чекунков,Владимир Путин,
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