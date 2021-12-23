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38 минут назад

Главные новости на рынке недвижимости за 23 декабря

Путин отметил позитивный эффект дешевой ипотеки.

Главные новости на рынке недвижимости за 23 декабря
Фото: Бюллетень НедвижимостиБюллетень Недвижимости

Ипотека по низким ставкам приводит к росту цен на жилье, но при этом помогает многим семьям улучшить жилищные условия. Об этом заявил в ходе сегодняшней пресс-конференции президент России Владимир Путин

Группа RBI приобрела участок бывшего научно-производственного предприятия "Госметр" во Фрунзенском районе Петербурга для строительства нового жилого комплекса бизнес-класса.

Спрос на приобретение строящегося жилья в Петербурге в ноябре 2021 года вырос по сравнению с октябрем, а на ипотечное кредитование - незначительно снизился, следует из данных Росреестра.

"ПСК" застроит жильем участок бывшего завода мороженого на Полюстровском проспекте. Проект жилого квартала будет разработан в категории высокого комфорт-класса. Параметры участка позволяют построить на нем около 125 тыс. кв. м жилой недвижимости.

Недвижимость,Владимир Путин,Росреестр,
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