Главные новости на рынке недвижимости за 23 декабря

Путин отметил позитивный эффект дешевой ипотеки.

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Ипотека по низким ставкам приводит к росту цен на жилье, но при этом помогает многим семьям улучшить жилищные условия. Об этом заявил в ходе сегодняшней пресс-конференции президент России Владимир Путин

Группа RBI приобрела участок бывшего научно-производственного предприятия "Госметр" во Фрунзенском районе Петербурга для строительства нового жилого комплекса бизнес-класса.

Спрос на приобретение строящегося жилья в Петербурге в ноябре 2021 года вырос по сравнению с октябрем, а на ипотечное кредитование - незначительно снизился, следует из данных Росреестра.